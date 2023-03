Inflation: les écoles doivent développer de nouvelles stratégies pour nourrir les élèves

Les écoles et les organismes qui leur viennent en aide doivent redoubler d’ardeur afin d’essayer d’offrir des aliments sains aux élèves, même dans le contexte de la hausse substantielle du prix des aliments.

Dans le District scolaire francophone Sud (DSF-S), chaque école est responsable de son propre budget et doit prévoir les fonds nécessaires en termes de nutrition. Il varie donc en fonction de leurs besoins respectifs.

On confirme toutefois que les budgets des cafétérias des écoles de sa région ont été affectés par l’inflation.

Selon le directeur des relations stratégiques par intérim du DSF-S, Jean-Luc Thériault, le district et les écoles doivent être plus stratégiques, notamment lors de l’achat de produits frais dont les prix changent régulièrement.

Selon ce qu’explique M. Thériault, les menus de certaines cafétérias ont dû être modifiés pour limiter les augmentations de prix.

«Pour réduire les dépenses, certains aliments, comme la laitue, ont été retirés temporairement de nos menus et nous achetons plus de fruits et légumes surgelés qu’auparavant», a expliqué M. Thériault.

Dans le District scolaire francophone Nord-Ouest, on n’a pas encore le portrait juste en ce qui concerne les cafétérias en milieu scolaire.

La directrice des relations stratégiques du district, Julie Poulin, a mentionné que les cafétérias ou les services d’alimentation des écoles sont des entreprises privées et indépendantes. Le district fournit les installations.

La plupart des écoles de la province ont cependant des partenaires communautaires pour payer des repas chauds ou des collations pour les élèves qui en ont besoin.

Dans la région du Madawaska, l’un de ces partenaires est la Fondation Bob Fife, qui, depuis une trentaine d’années, veille au bien-être des enfants dans le besoin en leur permettant de se nourrir à l’école.

Selon Julie Racine Dionne, l’une des membres du conseil d’administration de la Fondation Bob Fife, l’organisme avait déjà augmenté sa contribution dans le sillon de la pandémie de la COVID-19.

Les membres de la fondation se sont rapidement rendu compte qu’ils allaient devoir en faire plus afin d’atténuer les effets de l’inflation sur le bien-être des jeunes de la région.

«Quand j’ai fait le tour des écoles, j’ai demandé quel était le prix d’un repas et ç’a augmenté partout. Il va falloir encore réviser la somme que l’on remet», a soutenu Mme Racine Dionne.

Cette année, la fondation a remis près de 52 000$ aux écoles de Saint-François-de-Madawaska à Sainte-Anne-de-Madawaska.

Selon Mme Racine Dionne, cette somme équivaut à 2,25$ par enfant, ce qui ne couvre pas l’entièreté des frais associés à leurs repas. Ce sont 149 repas qui ont été financés de cette façon lors de l’année scolaire 2022-2023.

«Ces 149 repas, dans 11 écoles, ce n’est pas beaucoup. Il va falloir augmenter le nombre et la valeur des repas, car il faut suivre la cadence.»

Dans cette optique, la tenue du tournoi de golf des célébrités Roch Voisine, qui effectue un retour en 2023 après quatre ans d’absence, pourrait permettre de renflouer davantage les coffres de l’organisme. Lors de la dernière édition, en 2019, on avait amassé 107 000$.

«Le tournoi de golf va nous permettre de réévaluer notre nombre de repas et le prix que l’on couvrira», a ajouté Julie Racine Dionne.

Habituellement, la Fondation Bob Fife calcule sa contribution financière afin de couvrir 6% de la population de chaque école.

Un cercle vicieux

Les effets de l’inflation à l’échelle de la société – et qui incite plus de familles à demander des repas abordables pour les enfants – engendrent un cercle vicieux dans les écoles.

Selon Stéphane Sirois, directeur général de l’organisme Food Dépôt alimentaire – organisme qui est au centre d’un programme de distribution de nourriture, financé par le gouvernement provincial, dans une centaine d’écoles du Nouveau-Brunswick depuis septembre dernier – la demande a rapidement dépassé les estimations de départ.

«Le coût est plus (élevé) que ce que l’on pensait. On avait estimé pouvoir donner 25 000 déjeuners par semaine en septembre. C’est au-delà de 50 000 tout de suite. La demande est beaucoup plus haute.»

Même son de cloche du côté de la Fondation Bob Fife qui remarque une demande grandissante.

«Ce que l’on donne dans une année, on pourrait le donner trois fois, je pense. L’inflation fait que la demande est plus grande (…) Le prix du panier d’épicerie augmente pour tout le monde, mais les conditions ne sont pas les meilleures pour certaines familles.»

À l’échelle canadienne, le Club des petits déjeuners a lancé, en août 2022, une ambitieuse campagne de collecte de fonds pour continuer à soutenir des programmes de nutrition scolaire.

Le Club et ses nombreux partenaires rejoignent actuellement plus de 580 000 enfants chaque matin dans plus de 3500 programmes de nutrition scolaire au Canada. Selon un communiqué de l’organisme, quelques centaines d’écoles figurent sur la liste d’attente du Club pour un tel programme et la demande continue à augmenter.

«Nous vivons actuellement une tempête parfaite d’obstacles qui a des impacts substantiels sur nos opérations et notre capacité à soutenir des programmes», avait expliqué Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners.

«Nos dépenses en achat de nourriture, en équipement et en transport augmentent à un rythme plus élevé que nos revenus et les programmes de petits déjeuners deviennent plus coûteux à maintenir.»