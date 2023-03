Les augmentations salariales ne sont pas les mêmes pour tous au N.-B.

Le salaire médian a augmenté un peu au Nouveau-Brunswick entre 2020 et 2021, selon Statistique Canada. Mais les inégalités de revenus semblent avoir aussi un peu augmenté entre hommes et femmes.

Le salaire médian a augmenté de 3,3% au Nouveau-Brunswick entre 2020 et 2021 (en prenant en compte l’inflation), selon Statistique Canada. La moitié des gens âgés de 15 ans et plus ont touché un salaire plus élevé que 36 660$ à la fin des deux années. L’autre moitié en a gagné un plus faible.

Par ailleurs, le salaire médian du quart le plus pauvre des travailleurs (15 420$) a augmenté plus vite (+5,1%) que celui de tous les travailleurs dans la province. Cette différence suggère une légère diminution de l’inégalité des rémunérations pendant la période.

Toutefois, le salaire médian des hommes a plus augmenté entre 2020 et 2021 (+2,2%) que celui des femmes (+1,2%). Celui des premiers (41 140$) a donc été encore un peu plus élevé que celui des secondes (32 650$) à la fin des deux ans.

Inégalités de genre

Selon le recensement de 2021, le revenu médian après impôt était de 31 000$ pour les femmes et de 37 200$ pour les hommes, selon la Direction de l’Égalité des femmes et le ministère des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick.

L’année suivante, les employées du Nouveau-Brunswick touchaient en moyenne 92% du salaire horaire des hommes seulement (même si elles gagnaient 77,5 % du salaire des hommes en 2000), d’après la même source.

Pourtant, les femmes de la province sont plus susceptibles que les hommes d’avoir terminé leurs études secondaires et d’avoir décroché un diplôme d’études postsecondaires, selon le gouvernement. Elles représentaient par exemple 59% des personnes ayant un baccalauréat ou plus en 2021.

«Il n’y a rien de nouveau là. C’est après les études que les problèmes se posent pour les femmes, à cause des stéréotypes provoqués par la socialisation genrée (les jouets, la littérature, les films et l’éducation, par exemple)», commente la directrice du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB), Julie Gillet.

Tâches domestiques

Soigner des enfants contribue aux taux élevés d’emploi à temps partiel et aux taux d’absence plus élevés des employées néo-brunswickoises, selon le gouvernement. Elles étaient sept fois plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel à cause de cette activité en 2022.

Elles étaient quatre fois plus nombreuses que les hommes à être susceptibles de s’absenter du travail pour des raisons personnelles ou familiales la même année.

«C’est un gros problème, juge Mme Gillet. En général, le temps partiel n’est pas choisi par les femmes. C’est parce qu’elles ne trouvent pas de services de garde pour leurs enfants. Et à cause de la socialisation genrée, ce sont elles qui diminuent leur temps de travail.»

Les femmes sont aussi surreprésentées dans certains secteurs de l’emploi au Nouveau-Brunswick, comme parmi les travailleurs de la santé (83% de l’effectif) et le personnel administratif (74% de l’effectif). Or, les métiers de ces domaines sont moins bien rémunérés que ceux de domaines plus masculins, selon la directrice du RFNB.

«Si nous voulons vraiment changer les choses, il faudrait travailler avec les enfants pour valoriser la mixité dans tous les métiers grâce à des rencontres de professionnels dans les écoles», soutient-elle.

À noter que les femmes sont également moins nombreuses que les hommes dans la population active (les gens qui ont un emploi ou en cherchent un) au Nouveau-Brunswick. En février 2023, 58% des femmes en âge de travailler en faisaient partie, contre 63% des hommes.

Rapport gouvernemental

Pour changer cet état de fait, le gouvernement du Nouveau-Brunswick publie un Énoncé relatif aux effets spécifiques selon le genre depuis 2021 en lien avec son exercice budgétaire.

«Ce document est un peu plus long chaque année, mais il est assez décevant», déplore Mme Gillet.

Elle fait remarquer notamment que le gouvernement a mené une analyse des répercussions possibles de ses programmes, politiques et initiatives sur tous les genres dans seulement 25% des postes budgétaires en 2023.