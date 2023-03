Un prof de l’UNB utilise l’IA pour améliorer la vie des personnes handicapées

Le Dr Jonathon Sensinger, professeur de génie électrique et informatique à l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton, utilise l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer la vie quotidienne des personnes amputées.

En tant que directeur de l’Institut de génie biomédical de l’université, M. Sensinger travaille avec des cliniciens et des amputés pour créer des prothèses plus adaptables et performantes lors de situations inattendues en donnant à l’IA la capacité d’apprendre comment l’amputé vit et bouge.

«L’IA est très bonne à utiliser de grands ensembles de données pour examiner des problèmes complexes», dit-il en ajoutant que son institut travaille sur des façons de créer un «coffre-fort numérique» pour les données de santé.

M. Sensinger croit que l’IA peut également être utilisée pour prédire les résultats des patients, améliorer le diagnostic et changer les politiques de santé pour améliorer le rendement du système.

«Jon est un chef de file mondial en prothèses et en intelligence artificielle. Il est un talent important, qui a été attiré dans cette province par la recherche de pointe qui est effectuée à l’Institut de génie biomédical de UNB», a mentionné, dans un communiqué de presse, Damon Goodwin, directeur général de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick.

Dans le cadre de cette recherche, M. Sensinger effectuera une présentation à Ottawa pour le Comité parlementaire sur la recherche en santé le 29 mars pour discuter de l’utilisation de l’IA dans les dossiers médicaux électroniques et les grands ensembles de données.

La Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB) a fourni le financement initial pour un important projet de M. Sensinger qui a finalement conduit à un contrat de 2,5 millions $ du Defense Advanced Research Projects Agency pour examiner comment les humains synthétisent les données lors de la prise de décisions.