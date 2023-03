Vitalité: le modèle de gestion personnalisé des services donne des résultats surprenants

Les salles d’urgence débordent et le système de santé craque de partout, c’est bien connu.

La santé représente déjà une grosse partie du budget de tous les gouvernements, que ce soit à l’échelle provinciale ou nationale.

Le Réseau de santé Vitalité est cependant en voie de prouver que la solution n’est pas nécessairement de mettre toujours plus d’argent dans le système, mais surtout de la dépenser de façon plus intelligente et plus efficace.

Le modèle de gestion personnalisé des services, mis en place depuis 2016, donne des résultats surprenants.

Un groupe de six infirmières et quatre travailleurs sociaux propose un accompagnement aux gens qu’on appelle les «visages familiers» dans les urgences.

Chaque infirmière suit en moyenne de 75 à 100 patients qui ont des problématiques complexes.

Au total, la liste du réseau comprend de 450 à 500 clients qui ont des dossiers actifs.

Vitalité a réalisé que 6% de la population utilisait 75% des services d’urgence.

Depuis l’implantation de ce programme, on a vu une réduction de 45% à 65% des visites à l’urgence et de 15% à 40% des hospitalisations.

Contrairement à la croyance populaire, les utilisateurs fréquents ne sont pas forcément des gens qui se rendent à l’urgence pour un simple rhume.

«Nous partons de la notion que la personne qui va souvent à l’urgence a probablement un besoin non comblé», explique Stéphanie Roy, directrice adjointe pour le secteur des soins de santé primaires.

Selon elle, il n’existe pas vraiment de trait commun entre tous ces utilisateurs fréquents.

«On peut avoir une personne qui présente un problème cardiaque, qui fait souvent des oedèmes pulmonaires (trouble respiratoire). La source du problème, c’est que cette personne ne réalisait pas l’importance de bien s’alimenter (notamment avec des aliments faibles en sel)», explique-t-elle.

Dans ce cas précis, la clé est d’établir un plan avec ce patient, lui apporter un soutien et l’accompagner.

Stéphanie Roy donne aussi l’exemple d’une famille avec un jeune enfant qui fait des crises convulsives très fréquentes (jusqu’à 90 dans une journée).

«Ces gens-là, n’ont souvent pas de famille dans la région, de soutien social et un médecin spécialiste qui est à Montréal», souligne-t-elle.

Dans leur cas, développer un plan pour bien gérer les crises à domicile est la priorité.

On peut aussi identifier une famille de transition ou une garderie pour permettre aux parents de se reposer pendant une fin de semaine et ainsi alléger leur tâche.

Les professionnels vont aussi suggérer de collaborer avec le médecin de famille pour prescrire un médicament au besoin, en plus du traitement déjà prescrit.

Un programme qui a fait ses preuves

Ce genre de programme existe déjà ailleurs au Canada.

En 2016, le Réseau de santé vitalité l’a implanté ici, en lui donnant la saveur du Nouveau-Brunswick.

«On a commencé par un projet-pilote dans la zone 4 (Edmundston) et la zone 6 (Bathurst). Les premiers résultats étaient assez prometteurs. On a vu une réduction des visites à l’urgence et des hospitalisations assez prononcées dès le départ», mentionne Stéphanie Roy.

Selon elle, ce genre d’approche a été très bien accueilli par les clients fréquents.

«L’infirmière allait les rencontrer quand ils étaient à l’urgence pour faire une évaluation globale de leur situation. On n’aborde pas seulement le problème de santé physique, mais aussi le côté biologie, psychologie, sociologie, spirituel ou culturel», explique-t-elle.

«Quand une personne vient à l’urgence, c’est assez rapide. On n’a pas le temps de poser beaucoup de questions sur son état de santé.»

Elle affirme que cette approche permet à l’infirmière de creuser et d’en apprendre un peu plus à propos de la situation de la personne.

Le programme donne également la possibilité aux gestionnaires de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque région du Nouveau-Brunswick.

Dans la région Chaleur, on retrouve par exemple plus de gens avec plusieurs maladies complexes qui se mélangent.

À Edmundston, on trouvait beaucoup de gens avec des problèmes de santé mentale et de dépendances, en plus des maladies physiques.

À Moncton, on voit beaucoup de jeunes familles avec des enfants qui viennent souvent le soir pour différents problèmes.

Le programme a été mis en œuvre à Moncton, Bathurst, Campbellton et Edmundston en 2018.

Il a été étendu dans le comté de Kent et la Péninsule acadienne en 2022.