Circonscriptions électorales: l’Assemblée fait une exception pour Cap-Acadie

Les députés ont accéléré le processus d’adoption d’un projet de loi qui permettrait à une portion de la municipalité de Cap-Acadie d’éviter de faire partie de la circonscription majoritairement anglophone de Tantramar.

Le projet de loi du gouvernement donnerait le pouvoir à la commission chargée du redécoupage des circonscriptions d’éviter d’amalgamer une partie de Cap-Acadie à la circonscription de Tantramar, même si cette dernière aurait 29% moins d’électeurs que la cible privilégiée par la loi.

En temps normal, la commission ne peut pas déroger de l’écart maximal de 25% du quotient électoral de 11 667 électeurs.

Des citoyens et des organismes ont demandé que cette portion de 760 électeurs de Cap-Acadie ne fasse pas partie de Tantramar pour préserver une communauté d’intérêt.

Comme la commission ne pouvait pas faire ce changement elle-même selon la loi, elle s’est tournée vers l’Assemblée législative pour lui permettre d’y déroger.

Le projet de loi déposé mardi par le gouvernement progressiste-conservateur a eu le consentement unanime de la chambre pour accélérer son adoption. Un projet de loi reçoit normalement trois lectures, souvent avec plusieurs jours d’écart, avant d’obtenir la sanction royale et d’être officiellement adopté.

Dans ce cas-ci, les députés se sont mis d’accord pour franchir l’étape des trois lectures en chambre dans l’espace de quelques minutes.

Selon le leader parlementaire du gouvernement, Glen Savoie, le projet de loi obtiendra la sanction royale cette semaine.

Il affirme que le projet de loi donne plus de flexibilité à la commission seulement en ce qui concerne la circonscription de Tantramar, et que le rôle de l’Assemblée législative s’arrête là.

Mais il n’écarte pas la possibilité de faire des changements plus larges à la loi à une date ultérieure.

«On n’a pas de plan maintenant pour faire ça, mais c’est possible si on parle avec tout le monde, on peut parler avec des gens du N.-B, avec des députés, pour savoir si c’est quelque chose qu’on veut.»

Selon Glen Savoie, il fallait accélérer l’adoption du projet de loi pour que la commission puisse terminer son travail. Son rapport final est prévu pour la fin avril.

La commission sur la délimitation des circonscriptions électorales a indiqué par courriel que si le projet de loi reçoit la sanction royale dans les 30 prochains jours, il sera pris en compte dans la rédaction de son rapport final.

«Le travail qui avait besoin d’être fait a été fait, et je suis reconnaissant du résultat», a dit Jacques LeBlanc, député de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, qui deviendra bientôt Shediac-Cap-Acadie.

Il a remercié le gouvernement d’avoir agi rapidement.

Megan Mitton, députée de Memramcook-Tantramar – qui deviendra seulement Tantramar – avait aussi demandé ce changement.

«C’est clair que ça ne faisait pas de bon sens de séparer les gens de Cap-Acadie. C’est une nouvelle municipalité, il faut qu’ils restent ensemble, alors […] l’Assemblée législative a dit que ça ne fait pas de bon sens.»

Elle affirme qu’elle aimerait aussi que l’Assemblée réexamine la loi au grand complet.

«Il faut regarder comment la commission fonctionne, et la loi, pour s’assurer que ça fonctionne mieux. En ce moment, il y a des problèmes.»