Les restes d’une femme de Grand-Sault portée disparue sont identifiés 

La Gendarmerie royale du Canada a confirmé que les restes humains découverts à Saint-André, au mois d’octobre dernier, sont ceux de Lori Swann, cette femme de Grand-Sault qui était portée disparue depuis le 3 juillet 2020.

C’est la fille de la victime, Katelyn Côté qui a confirmé la nouvelle. La GRC avait mentionné dans un communiqué qu’il s’agissait des restes d’une femme de 44 ans, sans toutefois la nommer.

«Le seul commentaire que j’ai à faire est que l’enquête est toujours en cours et que si quelqu’un a des informations, c’est le moment de les communiquer à la police de Grand-Sault ou au détachement de la GRC. Le ou les personnes responsables sont toujours en liberté et cela devrait en effrayer plus que moi. Elle ne s’est pas rendue là-bas toute seule», a commenté Katelyn Côté.

L’opération policière qui a permis de retrouver le corps a eu lieu le 8 octobre. Des membres du Détachement de Saint-Léonard de la GRC s’étaient rendus à Saint-André, où des restes humains avaient été découverts dans une petite zone boisée près du chemin Laforge.

Des membres du Groupe des crimes majeurs, du Service de l’identité judiciaire et de la Section des chiens policiers de la GRC, ainsi qu’un anthropologue judiciaire, se sont rendus sur les lieux. Une douzaine d’autres membres de la GRC ont aussi participé aux fouilles dans le secteur.

La GRC demande à toute personne qui possède de l’information de communiquer avec la Force policière de Grand-Sault au 506-475-7767.

«Nos pensées accompagnent la famille de la femme et les gens de la collectivité», a indiqué la GRC dans son communiqué de presse.