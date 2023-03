Maladie neurologique: des patients réclament une enquête

Le Parti vert et un groupe de patients atteints de la maladie neurologique inconnue demandent au gouvernement provincial de «démuseler» les scientifiques et de laisser Santé Canada enquêter sur de possibles causes environnementales.

Un groupe de patients atteints d’une maladie neurodégénérative et leurs familles font appel aux gouvernements. Ils réclament une enquête sur cette maladie et sur des toxines environnementales, comme l’usage d’herbicides et la présence de toxines provenant d’algues bleues.

Ils affirment que le gouvernement musèle les scientifiques.

Le gouvernement provincial a mis un terme à son enquête sur ce syndrome en déclarant que les 48 patients à l’étude étaient atteints d’autres maladies.

Lors d’une conférence de presse organisée par le Parti vert mardi, l’une des porte-paroles d’un groupe de patients, Stacie Quigley Cormier, a toutefois affirmé que ces diagnostics avaient été écartés au préalable.

Selon le groupe, au cours de la dernière année, le Dr Marrero a suivi 147 nouveaux cas. Parmi ces patients, 41 ont moins de 45 ans.

Selon un reportage de Canadaland publié en janvier, le gouvernement fédéral préparait 5 millions $ en financement destiné à la recherche sur cette maladie, jusqu’à ce que la province du N.-B. refuse ce financement.

Le groupe de patients demande au gouvernement provincial «d’éliminer tous les obstacles» afin que l’Agence de santé publique du Canada puisse faire enquête.

La députée de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, affirme que le groupe de neurologues nommés par la province pour examiner les cas de cette maladie n’a pas écarté l’hypothèse d’une cause environnementale.

«Le ministre Fitch a la responsabilité de lever tous les obstacles afin que les experts de l’Agence de la santé publique du Canada puissent déterminer s’il existe une base environnementale pour cette augmentation des syndromes neurodégénératifs au Nouveau-Brunswick. […] Les patients et leurs familles ne méritent rien de moins, et les gens du Nouveau-Brunswick méritent de savoir si des facteurs environnementaux sont en cause ou non.»

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, a affirmé mardi que le ministère a reçu la lettre du Dr Marrero en janvier et qu’il prépare toujours une réponse.

Il a aussi démenti que la province empêche le gouvernement fédéral de faire enquête sur cette maladie.