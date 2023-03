U de M: un nouveau président pour la nouvelle FÉCUM

Les étudiants ont élu le président de la Fédération étudiante du Campus universitaire de Moncton pour l’année universitaire 2023-2024. Étienne Bélanger veut impliquer les membres de son organisme dans le lancement d’une nouvelle gouvernance et les actions militantes.

«Je suis le type de personne qui aime écouter pour prendre les actions que les gens veulent effectuer», déclare le nouveau président de la Fédération étudiante du Campus universitaire de Moncton (FÉCUM), Étienne Bélanger.

Justement, l’étudiant au bac en éducation secondaire croit qu’il faut faire preuve d’écoute et d’ouverture d’esprit tandis que son association met en place un nouveau mode de gouvernance. Une structure bicamérale doit faciliter la participation des membres et la prise de décision.

«Il va y avoir de nouveaux comités ouverts à l’ensemble des gens sur le campus, s’enthousiasme M. Bélanger. ‘‘Si tu as une heure disponible par semaine pour la FÉCUM, viens sinon c’est correct. Chaque petite action que tu peux faire compte.’’ C’est ce que je veux marteler auprès des personnes étudiantes.»

L’Acadien originaire de Saint-Joseph-de-Madawaska, près d’Edmundston, est optimiste. Il souligne le taux de participation au scrutin qui a mené à son élection: 32,4% sur 3534 électeurs potentiels au campus de Moncton.

«C’est énorme par rapport aux années précédentes, où le taux de participation était peut-être de 25% en moyenne, fait remarquer celui qui a été vice-président interne à la FÉCUM. Les gens veulent s’impliquer et les candidats ont pris le temps de parler à la population étudiante sur le campus.»

Luttes futures

Il espère que l’implication des étudiants renouvellera certains combats, comme l’accessibilité aux études postsecondaires. Son organisme milite depuis longtemps pour la rémunération des stages et contre l’augmentation des frais de scolarité. Il réclame aussi des logements abordables.

«Il faut poursuivre sur notre élan et continuer de contacter le gouvernement et les autres organismes sur ce dossier, dit M. Bélanger. Il faut aussi que les personnes étudiantes soient plus incluses dans la discussion pour qu’elles comprennent notre campagne, pour que nous sachions ce qu’elles veulent et trouver d’autres façons de faire.»

La santé mentale sera un autre cheval de bataille pour le nouveau président de la FÉCUM. Il indique que l’enjeu a pris de l’importance depuis la pandémie de COVID-19. «Je souhaite créer des activités et des moments de discussion au bar étudiant ainsi que sur le campus et profiter de la semaine de la santé mentale pour informer, guider et outiller les personnes étudiantes. La FÉCUM a aussi un outil, le Centre d’aide par les pairs étudiants, que nous devons exploiter à son plein potentiel.»

M. Bélanger veut également rendre la FÉCUM plus inclusive. Pour ça, il entend rencontrer régulièrement les représentants de l’Association des Étudiant-e-s internationaux du campus universitaire de Moncton, de Symbiose (un organisme pour la justice sociale et l’écologie), de Prisme (une association pour les intérêts des communautés queer) et le groupe de concertation des affaires autochtones Mawiomi.

Le président de la FÉCUM pour l’année universitaire 2023 – 2024 entrera en fonction le 1er avril