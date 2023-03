En colère, des citoyens de Dieppe font reculer des promoteurs immobiliers

Les gens de Dieppe aiment leur verdure et leurs arbres. Dès qu’ils ont entendu parler d’un important projet résidentiel dans le secteur de Saint-Anselme, ils n’ont pas hésité à se mobiliser.

En conséquence, les promoteurs ont reculé et ont retiré leur projet de la table.

Devant cette levée de bouclier, la ville de Dieppe a décidé de développer un plan vert.

Les détails de ce plan seront discutés lors d’une réunion publique, qui aura lieu le 17 avril prochain.

La centaine de citoyens qui se sont opposés au projet du chemin Amirault ont bien l’intention de demeurer vigilant.

Mélanie Urbain est une résidente de la rue Lavoie, qui est adjacente au cimetière de Saint-Anselme.

Elle n’en revient pas que la municipalité ait accepté d’abattre des vieux arbres pour faire place à deux édifices et 150 unités de logements.

«En février, on a eu une lettre disant que des promoteurs voulaient construire deux immenses édifices à logements.Sur ce terrain-là, il y a des arbres centenaires et on va se battre pour leur préservation», assure-t-elle.

«Si Dieppe avait un plan vert ou un code de l’arbre, on ne pourrait pas faire des projets aussi gros. Les résidents et les citoyens sont outrés. Ils ont encore le coeur à vif après ce qui s’est passé sur la rue Centrale (de nombreux arbres ont fait place à un projet domiciliaire)»

Selon elle, les résidents des environs ne se sont pas fait tirer l’oreille pour s’opposer au projet.

«Beaucoup de gens ne sont plus capables de voir la ville se faire amputer de ses buissons, ses boisés et ses espaces verts pour les remplacer par des immeubles partout. Les gens veulent aussi garder la quiétude du cimetière, qui est tout près.»

Les citoyens inquiets ont organisé deux réunions publiques pour discuter de leurs préoccupations.

Parmi celles-ci, on note l’impact sur la faune de la région et l’augmentation inévitable de la circulation dans le secteur.

«On a des gens qui sont prêts à aller s’attacher à des arbres, juste pour vous dire la détermination des citoyens. C’est une corde sensible à Dieppe, en 2023. Notre environnement est une préoccupation pour beaucoup de monde», affirme Mélanie Urbain.

«On va surveiller de près ce qu’ils vont faire.»

Un plan vert

Le maire Yvon Lapierre se dit conscient des préoccupations de ses citoyens.

Il a l’intention d’y répondre en adoptant une politique environnementale qui dictera les actions de la municipalité dans l’avenir.

«On est en attente de voir comment les promoteurs vont procéder. Au moment où on se parle, il n’y a pas de projet», confirme-t-il.

Il reconnaît que l’opposition des citoyens a probablement eu un impact sur leur décision.

«La question environnementale est toujours une considération dans tout projet de développement urbain», affirme-t-il.

«Ce n’est pas un dossier facile. C’est une réaction normale et humaine, pour toutes sortes de facteurs, incluant le phénomène de ‘pas dans ma cour arrière’. Nous l’avons vécu ailleurs dans d’autres projets.»

Le maire fait évidemment référence aux critiques qui se sont élevées après la coupe de nombreux arbres sur la rue Centrale l’an dernier.

«On sait que plusieurs autres communautés de la province sont à l’écoute pour voir comment on va procéder et dans quelle direction nous allons aller.»

Cette direction, ce sera vraisemblablement l’adoption d’une véritable politique environnementale qui devrait voir le jour au cours des prochains mois.

Yvon Lapierre souhaite que cette façon de procéder soit de nature à rassurer ses citoyens.

«Je suis convaincu qu’on trouvera, comme on l’a toujours fait comme communauté, un équilibre qui pourra satisfaire les citoyens et les développeurs. On veut se donner un cadre pour nos projets à long terme.»