Énergie NB s’attend à une hausse de tarifs de 4,8%

Énergie NB a révisé son budget et sa demande de tarifs, et s’attend maintenant à une hausse de 4,8% de ses tarifs d’électricité pour tous ses clients le premier avril.

La Commission de l’énergie et des services publics (CESP) a refusé une hausse de 8,9% à Énergie NB et lui a demandé de fournir des prévisions financières plus à jour.

C’est maintenant chose faite, et Énergie NB s’attend à imposer une hausse de 4,8% à ses clients le premier avril, moyennant l’approbation de la CESP, selon Marc Belliveau, porte-parole d’Énergie NB.

Le budget révisé permettrait une hausse de 5,7%. Toutefois, la CESP a aussi rendu une décision sur les comptes de recouvrement des écarts d’Énergie NB, qui est calculé en fonction de l’exercice financier précédent. Cette décision aura pour effet de réduire la hausse des tarifs de 0,9%.

«Par conséquent, la facture moyenne des clients résidentiels augmentera de 4,8%, soit 8,64$ par mois pour l’exercice 2023-2024.»