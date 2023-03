Immigration: le maire de Caraquet déçu du dernier budget du gouvernement Higgs

Le maire de Caraquet est déçu du dernier budget du gouvernement Higgs. Il aurait souhaité pouvoir aller chercher des dollars pour lui permettre d’améliorer les structures d’accueil des nouveaux arrivants dans la Péninsule acadienne.

Bernard Thériault se dit convaincu que l’immigration est l’une des clés de la prospérité économique de la région et il entend bien tout faire pour bien accueillir tous ces gens qui arrivent surtout du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest.

Des initiatives comme le souper communautaire organisé la semaine dernière par le Club Richelieu de Caraquet risquent donc de se multiplier au cours des prochains mois.

L’événement a rassemblé plus de 200 personnes de tous les horizons.

«Il nous faut de l’aide pour accueillir et intégrer les nouveaux arrivants», avance le maire.

«J’ai suivi le dévoilement du budget provincial pour essayer de voir comment je pourrais trouver de l’argent ou tirer avantage de certains programmes pour nous aider et je n’ai rien trouvé.»

Il déplore le fait que les gouvernements semblent penser que les besoins de structures d’accueil fonctionnelles et permanentes n’existent que dans les grandes villes.

«Ils n’ont pas encore démontré qu’ils peuvent nous offrir ce dont on a besoin», mentionne-t-il.

Le premier magistrat de Caraquet entend s’inspirer des exemples de Saint-Quentin ou d’Edmundston pour bâtir ces mécanismes d’accueil.

«Ils ont commencé avant les autres et ils ont maintenant une longueur d’avance sur nous. On regarde par-dessus leur épaule pour voir comment ils ont fait les choses», rigole-t-il.

Les nouveaux arrivants s’installent à Caraquet, mais aussi à Shippagan et à Saint-Isidore et Bas-Caraquet.

Bernard Thériault souhaite que tous ses concitoyens comprennent l’importance de recruter de la main-d’œuvre un peu partout à travers la francophonie.

«Depuis que je suis à la mairie, ce fut ma première préoccupation et ce l’est encore. Si on ne fait rien pour inverser la pyramide démographique dans laquelle on se trouve, on va avoir de sérieuses difficultés», affirme-t-il.

«La seule façon que les employeurs pourront voir de la croissance ou maintenir leur activité économique, c’est d’aller chercher des employés à l’extérieur. Nous, on veut bâtir l’avenir, mais c’est aujourd’hui que ça se passe.»

Pour le moment, une centaine de personnes de l’immigration ont choisi la Péninsule acadienne pour s’établir, sans compter une autre centaine de travailleurs saisonniers.

L’intégration est la clé

Le maire Thériault cite une étude réalisée par l’économiste Richard Saillant qui démontre que juste pour pallier au manque de main-d’œuvre, on devra trouver au moins une cinquantaine de personnes par année dans la région.

«Il faut que ça arrive, parce qu’on constate que la plupart de nos entreprises sont stagnantes et ne peuvent pas procéder à une expansion de leurs activités. Et c’est vrai dans tous les secteurs d’activités à travers la Péninsule acadienne.»

Le plus grand défi demeure l’intégration de tous ces nouveaux citoyens et citoyennes.

Encore là, il n’y a pas de recette magique, estime Bernard Thériault.

«C’est un phénomène nouveau et je dirais qu’on n’est pas encore assez avancés pour définir comment l’intégration se fait. Je citerai un nouveau résident qui a dit lors de notre banquet: je suis arrivé dans la Péninsule acadienne par accident, mais je vais y rester par conviction.»

Selon le maire, tout le monde dans la région réalise sans se faire tordre un bras que les nouveaux arrivants comblent un besoin criant.

«On a encore bien sûr besoin d’éducation à propos des différences culturelles, mais essentiellement, ce sont les petites choses qui font la différence», note-t-il.

On parle ici de structures d’accueil, de services de garderie, de transport et d’autres formes de logistique.

«Il faut par exemple des groupes de bénévoles le samedi matin pour les conduire faire leur marché. Il faut aussi s’assurer que ceux qui ont des enfants puissent avoir une relève à la maison pour prendre une petite pause.»

On a donc besoin de personnes dont le travail sera de bâtir ces liens entre la communauté et les nouveaux arrivants, donc de financement. n

Les travailleurs saisonniers

L’accueil des immigrants représente encore un plus gros défi quand on parle des travailleurs saisonniers dans l’industrie de la pêche, selon le maire de Caraquet.

«C’est une industrie qui est déjà remplie de défis pour les travailleurs locaux puisqu’on ne peut pas garantir des temps d’emploi complets. Ça devient donc difficile d’accueillir des travailleurs étrangers quand la somme de travail est incertaine», mentionne-t-il.

«Les usines qui fonctionnent à plein régime sont celles qui ont eu l’intelligence de faire venir des travailleurs étrangers. Personne ne peut aller critiquer la présence de ces travailleurs étrangers Dans le contexte actuel, ils sont un peu la bouée de sauvetage de la plupart des entreprises.»

Bernard Thériault se dit impatient d’avoir un peu d’aide des différents paliers de gouvernement.

Il mentionne que la ville de Caraquet a investi près de 200 000$ depuis deux ans pour aider les nouveaux arrivants à bien s’intégrer.