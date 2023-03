Les ministres acadiens appuient la fin de la révision obligatoire de la Loi sur les langues officielles

Le gouvernement Higgs veut modifier la Loi sur les langues officielles pour créer un secrétariat aux langues officielles. Il entend aussi éliminer l’obligation de réviser la loi tous les dix ans, avec l’appui de ses ministres francophones.

Selon Blaine Higgs, cette révision périodique n’est plus nécessaire puisque le secrétariat aux langues officielles, un organisme gouvernemental, pourra faire des améliorations continues à la loi lorsqu’il y a «un problème», sans susciter un débat chaque décennie.

«Au lieu que ça soit un gros événement qui crée beaucoup d’anxiété […], ayons une capacité continue de régler toute lacune. Et ayons un dialogue qui nous permet de le faire de façon significative.»

Le projet de loi de moins de trois pages ne comprend aucun article qui oblige le gouvernement ou le secrétariat à modifier la loi dans une certaine période de temps. Il élimine simplement l’obligation du premier ministre de la modifier tous les dix ans.

Les partis d’opposition ont immédiatement dénoncé ce changement et l’ont qualifié de recul pour la minorité francophone.

Le Parti libéral et le Parti vert ont affirmé qu’ils n’appuieront pas ce projet de loi à moins qu’il soit modifié.

De leur côté, les ministres francophones du gouvernement appuient l’idée d’éliminer cette obligation.

Blaine Higgs croit que la minorité francophone ne devrait pas voir ce changement comme un recul.

«Je ne pense pas qu’ils devraient le voir comme un recul, je pense qu’ils devraient le voir comme “pourquoi devrait-on attendre dix ans?”»

Notons ici que dans la loi actuelle, rien n’empêche le gouvernement de modifier la loi plus fréquemment qu’une fois par décennie.

On a demandé au premier ministre ce qui oblige le gouvernement à faire des changements s’il n’y a plus de calendrier prévu dans la loi. Il répond que le gouvernement manque beaucoup d’échéances, que ce soit sur les langues officielles ou dans d’autres domaines.

Selon lui, le secrétariat sera plus efficace pour pousser le gouvernement à respecter ses obligations.

Le secrétariat est une centralisation de huit postes qui existent déjà dans divers ministères au sein du gouvernement.

Ce n’est pas un recul, selon les francophones du gouvernement

Le ministre Daniel Allain affirme qu’il n’est «pas d’accord» que l’élimination de l’obligation de réviser la loi représente un recul.

«On en parlé beaucoup au caucus. Lorsque ma voiture a besoin de se faire arranger, je l’amène au garagiste, je n’attends pas dix ans pour l’amener.»

Rien dans la loi n’empêche les gouvernements de modifier la Loi sur les langues officielles. Daniel Allain affirme toutefois que la date butoir représentait «une barrière».

«L’objectif c’est que les gouvernements ont le droit d’amener des améliorations sur les langues officielles, mais parce que la date est là, on ne le fait pas. Donc pourquoi attendre? […] Pourquoi une date butoir est-elle là comme une barrière?»

Il affirme que son gouvernement aurait pu «aller plus loin» dans ses modifications à la LLO.

On a demandé à Daniel Allain s’il croit que son gouvernement prend l’enjeu des langues officielles au sérieux.

Il n’a pas offert de réponse claire, en affirmant que «le premier ministre est la personne responsable».

«Je prends mes responsabilités chaque jour. Je défends les francophones, je suis un fier Acadien…», a-t-il ajouté avant de s’éclipser.

Réjean Savoie, député de Baie-de-Miramichi-Neguac, a affirmé que son gouvernement prend l’enjeu «très au sérieux»

«On a révisé la loi, on présente un projet de loi très bien et très présentable.»

Glen Savoie, député de Saint-Jean-Est, a affirmé que son gouvernement prend «absolument» l’enjeu au sérieux.

«Ce n’est pas un recul, c’est un avancement. Ça va prendre du temps pour les gens de comprendre comment ça va fonctionner, les changements ne sont souvent pas faciles, mais si on prend le temps de laisser le secrétariat faire son propre travail, je crois que les Néo-Brunswickois vont comprendre que ça fonctionne mieux.»

Sous le tapis

Kevin Arseneau, du Parti vert, croit que le premier ministre essaye simplement de balayer la question sous le tapis.

«Ce qu’on essaie de faire, c’est d’éliminer toute responsabilité que le premier ministre avait face à la Loi sur les langues officielles.»

Il affirme que la révision obligatoire permettait d’avoir une «discussion sociale sur l’égalité réelle» des communautés de langues officielles.

Le député vert affirme que l’égalité réelle n’est pas encore atteinte, et que par conséquent, «n’importe quel statu quo est un recul».

«Mais en plus, on ajoute la couche d’enlever cette révision obligatoire-là, donc quand on enlève une révision obligatoire, habituellement, ça veut dire plus de révision du tout.»

Le député libéral Benoît Bourque est aussi mécontent.

«Je suis complètement outré, je trouve que c’est ridicule et que c’est porter atteinte aux droits de la minorité francophone. C’est le loup qui dit aux gens “je peux m’occuper de la bergerie sans imputabilité, faites-moi confiance”. Je trouve ça tout à fait inacceptable.»

Il affirme que le Parti libéral ne votera pas en faveur de ce projet de loi à moins que le gouvernement accepte de maintenir la révision tous les dix ans.

«On va tout faire pour que ce projet de loi là ne passe pas en ce moment. […] Toutes les options sont sur la table, y compris du filibustering.»

La Société de l’Acadie du N.-B. se dit «déçue et consternée» par le projet de loi.

«Pendant que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec martèlent l’importance de renverser le déclin du français, le gouvernement de la seule province officiellement bilingue du pays provoque quant à lui l’érosion du contrat social entre les deux communautés linguistiques officielles» affirme Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB.

Un recul, selon la Commissaire aux LO

La Commissaire aux langues officielles du N.-B., Shirley MacLean, se dit très déçue de ce changement. Elle n’hésite pas à dire que l’abolition de cette obligation «très importante» représente un «recul».

«On a toujours vu, avec les révisions, une progression vers l’égalité des deux langues. En enlevant cette partie-là de la loi, je me demande s’il y aura jamais une autre révision dans un avenir proche.»

Le projet de loi donne aussi à la Commissaire le pouvoir de déléguer son rôle d’enquête à quelqu’un d’autre si elle se trouve en conflit d’intérêts. Elle a bien accueilli ce changement.