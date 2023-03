Ontario Power Generation pourrait devenir l’un des propriétaires de Point Lepreau

Énergie NB songe à créer un partenariat avec Ontario Power Generation. Selon Énergie NB, cela pourrait permettre à OPG de devenir l’un des propriétaires de la centrale nucléaire de Point Lepreau.

Selon Énergie NB, ce partenariat s’inscrirait dans la volonté de continuer à offrir une source d’énergie «fiable et abordable». Énergie NB demeurerait propriétaire de Point Lepreau, mais OPG pourrait aussi en devenir propriétaire partiel, selon une porte-parole.

«Énergie NB a utilisé des modèles de partenariat par le passé pour résoudre des problèmes de longue date et pour améliorer la performance», indique Dominique Couture, porte-parole d’Énergie NB, par courriel.

Ce partenariat en est encore à une étape précoce, mais la porte-parole indique qu’Énergie NB entretient des liens avec OPG depuis longtemps.

Selon le premier ministre Blaine Higgs, il ne s’agit pas de vendre Point Lepreau à OPG. Il affirme qu’il n’y a pas de plan établi pour la structure de gestion d’un partenariat entre OPG et Énergie NB.

«À la fin de la journée, j’espère qu’on peut avoir un partenariat constructif, mais je ne sais pas ce dont ça aura l’air.»

Il affirme que cette collaboration pourrait permettre à Énergie NB de mieux tirer parti de la centrale nucléaire, compte tenu de ses «hauts et ses bas».

Point Lepreau a eu plusieurs jours de pannes imprévues au cours des dernières années.

«Tout comme on s’appuie sur Hydro Québec pour les réparations et pour mieux comprendre la modernisation du barrage [de Mactaquac], on se tourne vers un exploitant nucléaire bien plus gros que nous, avec plus d’expérience», dit Blaine Higgs.

Selon le premier ministre ce partenariat pourrait aussi éviter aux deux provinces de se faire compétition sur le plan du développement des petits réacteurs nucléaires modulaires.