Shediac veut modérer la vitesse sur la rue Breaux Bridge

La Ville de Shediac suit les recommandations de son directeur des opérations municipales et garde quatre arrêts obligatoires à l’intersection des rues Breaux Bridge et Rachel, ainsi qu’à celle de Breaux Bridge et l’avenue Caissie.

L’administration municipale recommande également d’installer deux panneaux de vitesse radars dans le même secteur, soit un dans chaque direction, durant au moins l’été et l’automne 2023.

Ces deux panneaux pourraient même demeurer là en permanence s’ils donnent les résultats escomptés, c’est-à-dire faire en sorte que les véhicules respectent la limite de vitesse établie à 50 km/h dans ce secteur.

Deux autres panneaux affichant la vitesse seront ajoutés sur la rue Chesley, à mi-chemin entre la rue Webster et le rond-point se trouvant à proximité du Domaine Breaux Bridge, pour la même période de temps.

La conseillère Janice Cormier a proposé ces recommandations lundi soir, lors de la réunion ordinaire du conseil municipal de Shediac. Sa démarche a été appuyée par le maire adjoint, Jean-Claude Bertin. Avant d’être adoptée à l’unanimité, la proposition a toutefois soulevé quelques questions.

Pour sa part, la conseillère Patricia Bourque-Chevarie aurait aimé que la municipalité en fasse un peu plus en aménageant des traverses dans ce secteur qui se trouve à proximité d’un nouveau développement, soit le Domaine Breaux Bridge.

Étant donné que pour l’instant, aucun aménagement de trottoir n’est prévu dans le secteur, il ne sera pas possible d’ajouter des traverses.

La conseillère s’est dite préoccupée par la sécurité des jeunes. «Ils sont là le matin, et ça va vite, a-t-elle énoncé. On dit qu’en moyenne le monde roule à 56 km/h mais il y en a peut-être qui vont entre 60 et 65 km/h.»

Puisque les autorités municipales cherchent pour l’instant à réduire la vitesse, la traverse pour piétons n’est pas une mesure recommandée. «Si le conseil décidait d’aller dans la direction d’une traverse-piétons, il y aurait un besoin de trottoir de l’autre côté du chemin», a précisé le directeur des opérations municipales et de l’ingénierie, Bob McEwen.

«Lorsqu’on a regardé la situation, on a voulu s’en tenir aux lignes directrices. On s’est dit que dès qu’on dépasse les lignes directrices, on ouvre la porte à toutes sortes de demandes partout à travers la municipalité, a ajouté le nouveau directeur général, Victor Boudreau. Les lignes directrices pour les traverses-piétons indiquent qu’il faut un trottoir.»

Selon lui, dans l’ensemble de la municipalité, le seul artère qui a un trottoir des deux côtés du chemin est la rue Main.