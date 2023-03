La majorité des jeunes ne bougent pas assez: un constat alarmant au Nouveau-Brunswick

Malgré tout le bon vouloir des écoles, la majorité des jeunes ne bougent pas autant qu’ils le devraient. Et cette tendance ne s’améliore pas lorsqu’ils avancent dans leur parcours scolaire.

Au Nouveau-Brunswick, un élève sur cinq respecte les recommandations canadiennes en termes d’activité physique (60 minutes d’activité d’intensité moyenne ou vigoureuse par jour).

Dans son sondage sur le mieux-être des élèves pour l’année académique 2021-2022 – qui a regroupé les réponses de plus de 42 000 jeunes de la 6e à la 12e année – le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick a dévoilé, l’automne dernier, que seulement 22,2% des élèves de la 6e à la 12e année fait assez d’activité physique au quotidien.

Encore pire, le pourcentage d’élèves qui font de l’activité physique en quantité suffisante diminue drastiquement en vieillissant. Alors que 28% des jeunes de la 6e année ont dit respecter les recommandations canadiennes, seulement 15% des adolescents de la 12e année en ont fait autant.

Le taux d’obésité se chiffre à 28,3% pour la même période, alors qu’un peu plus de la moitié des répondants ont indiqué qu’ils étaient en bonne ou en excellente santé.

Le professeur de l’École de kinésiologie et de loisir de l’Université de Moncton, Grant Handrigan, est évidemment inquiet de la situation.

«Ce n’est pas bon signe pour l’avenir, parce que ce n’est pas nécessairement à l’âge adulte qu’ils vont augmenter leur niveau d’activité physique. On sait qu’il y a des risques pour la santé qui sont quand même importants. On parle autant de santé physique que de santé mentale.»

En plus d’un problème à l’école, M. Handrigan est conscient qu’il s’agit avant tout d’un problème de société.

Il croit notamment qu’il y a eu un changement dans les habitudes des jeunes, qui ont plus tendance à se tourner vers les appareils électroniques. Le dernier sondage du Conseil de la santé sur le mieux-être des élèves note d’ailleurs que 86% des jeunes de la 6e à la 12e année passent plus de deux heures de temps de loisir par jour devant un écran.

«Si on passe plus de temps à faire des activités qui sont sédentaires, on aura moins d’activité physique.»

Le spécialiste de la santé et de l’activité physique dit même remarquer, à l’intérieur de son propre quartier, que moins d’enfants jouent à l’extérieur.

«On apprend, avec les études qui ont été faites au fil des années, que la circonférence de jeu a diminué. Avant, on voyait plus de jeunes se promener dans leur quartier et à l’extérieur. Aujourd’hui, on sait que l’aire de jeu est moins importante. Les gens ont tendance à rester plus près de la maison.»

Le temps minimum d’activité physique recommandé est toutefois plus élevé chez les enfants comparativement aux adultes. Chez les personnes de 18 à 64 ans, on recommande au moins deux heures et demie d’activité physique d’intensité modérée ou élevée par semaine.

«On encourage davantage l’activité physique chez les enfants, car c’est une période critique de leur développement. Chez les adultes, je crois que l’on n’a pas voulu mettre la barre trop haute et fixer des objectifs réalistes, mais une personne qui veut maximiser son bien-être physique et mental devrait viser 60 minutes d’activité par jour», a expliqué Grant Handrigan.

Le défi de l’éducation physique dans les écoles

Si l’on se fie aux districts scolaires et au ministère de l’Éducation du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, les écoles tentent par divers moyens de faire bouger les enfants aussi souvent que possible.

L’agent de communication du ministère, Benoît Lanteigne, indique que, dans le système scolaire francophone, le temps alloué aux séances d’éducation physique représente habituellement, pour les enfants de la maternelle à la 2e année, une période de 45 à 55 minutes par semaine. Les élèves de la 3e à la 8e année profitent de deux séances d’activité physique de 45 à 55 minutes par semaine.

Au secondaire, le ministère indique que chaque élève doit suivre au moins deux cours d’éducation physique pendant ses quatre années au secondaire.

En plus des activités consacrées à l’éducation physique, les récréations représentent, selon le ministère, une période où les élèves sont également actifs de diverses façons. Le temps consacré aux récréations peut toutefois varier.

Selon Benoît Lanteigne, il peut y avoir une période de récréation de 15 à 30 minutes avant le début des cours, selon l’heure d’arrivée des autobus scolaires et le moment où les parents ou tuteurs apportent les enfants à l’école.

En avant-midi, après le début de la journée scolaire, il y a une récréation d’environ 15 minutes.

Durant la période du dîner, d’une durée d’environ 60 minutes, les élèves profitent d’une récréation de 30 minutes pour aller jouer dehors ou participer à des activités intramurales.

M. Lanteigne soutient que plusieurs nouvelles initiatives pour promouvoir l’activité physique et la saine alimentation ont été mises en place dans l’ensemble de la province

«À titre d’exemple, mentionnons notamment des initiatives en lien avec les apprentissages expérientiels, les activités en plein air, les apprentissages dans la nature. Ces activités servent également à promouvoir une vie saine et active en milieu scolaire.»

«Depuis septembre 2021, un nouveau cours intitulé Vie saine et active est offert dans les écoles secondaires pour renseigner les élèves sur les nombreuses possibilités d’activités physiques offertes dans leur communauté.»

Selon la directrice des relations stratégiques au District scolaire francophone du Nord-Ouest, Julie Poulin, les écoles ont leurs propres initiatives en ce qui concerne la promotion d’habitudes de vie saine et active, ce qui inclut l’activité physique.

«C’est certain que c’est très important que les élèves développent des habitudes de vie saine et active. C’est un indicateur de réussite du mieux-être, l’une de nos trois grandes orientations en matière d’éducation.»

Selon Grant Handrigan, les jeunes qui réussissent à faire 60 minutes d’activité physique par jour n’atteignent souvent pas leur objectif par l’entremise des activités offertes pendant les heures passées à l’école.

«Les programmes d’éducation physique n’offrent pas de programmes au quotidien, donc ça dépend beaucoup des activités et loisirs en dehors des heures d’école. Les gens qui atteignent ça sont sûrement très actifs dans des sports ou des loisirs parascolaires.»

Bien qu’il reconnaisse que les écoles font des efforts, M. Handrigan estime toutefois que les cours d’éducation physique – comme bien d’autres cours du système scolaire – sont en compétition les uns avec les autres.

«Il y a beaucoup de concurrence entre les intérêts et la formation dans différents sujets, ce qui fait que l’on passe peut-être à côté de l’importance de l’activité physique.»

À la lumière des données du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, le professeur croit qu’il faudrait peut-être revoir les stratégies pour encourager les jeunes à bouger davantage.

«De plus en plus, on met le fardeau sur l’individu pour qu’il trouve les moyens de faire ses propres activités physiques. En se concentrant seulement sur l’individu, on nie les effets de son environnement et les facteurs socio-économiques.»

Une partie du blâme sur la pandémie?

Des données confirment que la pandémie de la COVID-19 et ses épisodes de confinement ont eu un impact sur les habitudes de vie des gens, notamment en ce qui a trait à l’activité physique.

Statistique Canada a, entre autres, dévoilé que le pourcentage de jeunes suivant la recommandation canadienne sur l’activité physique pour les enfants et les jeunes est passé de 51%, à l’automne 2018, à 37%, à l’automne 2020.

Grant Handrigan reconnaît que la pandémie a accentué la problématique, autant chez les enfants que chez les adultes.

«Les effets de la pandémie sur les habitudes de vie sont en train d’être étudiés, mais notre virage vers la technologie a définitivement influencé le comportement des gens.»

En regardant les données du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, on se rend toutefois compte que la COVID-19 n’est pas la seule responsable. En 2018-2019, 19,4% des élèves de la 6e à la 12e année ont fait au moins 60 minutes d’activité physique par jour. En 2015-2016, le pourcentage était de 21,9%.