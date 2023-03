L’eau d’érable coule à l’école Abbey-Landry de Memramcook

Pour la première fois à l’école Abbey-Landry, six érables ont été entaillés devant l’établissement scolaire de Memramcook.

«Ces érables ont probablement 65 ans de vieux ou proche», affirme le directeur de l’école Abbey-Landry, Pierre Roy, pour qui l’initiative représente un bel exemple de projet communautaire.

Les six arbres ont été entaillés le 17 mars en présence des élèves de première et deuxième années. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ça coule. «On est rendus à peu près à 200 litres de sève en deux semaines», annonce Rémi Duguay qui est impliqué dans le projet.

«On a à peu près 20 à 22 chalumeaux sur les arbres, indique pour sa part l’enseignant François LeBlanc. Ils sont assez gros qu’on peut en mettre plus qu’un sur chaque arbre. On récolte à peu près 30 litres de sève par jour.»

Pierre Roy présente le conducteur d’autobus scolaire Rémi Duguay comme étant l’un des instigateurs du projet. «Entre ses trajets d’autobus, il a commencé à faire un peu de bénévolat à l’école. J’ai réussi à trouver un peu de fonds pour le payer pour nous aider dans les projets de ce genre», explique-t-il.

«J’ai un enfant autiste Asperger», déclare celui qui conduit des autobus depuis 23 ans. Il voulait faire sa part car il manquait ce genre de projet à l’époque où son fils était d’âge primaire.

Son fils aimait aller à l’école lorsque ce genre de projet était présenté. «Je ne suis pas le seul qui a un enfant autiste. Alors j’ai approché Pierre», relate-t-il en rapport au projet auquel il est très dévoué.

«L’objectif de l’école c’est d’essayer d’amener des jeunes à vivre différentes expériences, ajoute Pierre Roy. On essaie d’aller chercher l’intérêt, la curiosité de certains jeunes.»

Rémi Duguay supervise un petit groupe de jeunes à l’école. «Il est venu me voir et m’a dit: ce serait l’fun si on ferait du sirop d’érable. Les jeunes aimeraient ça», raconte le directeur d’école.

François LeBlanc avait, de son côté, invité un acériculteur et son fils à venir parler de la production à partir des érables. Bref, les astres étaient alignés pour aller de l’avant avec le projet.

Le conducteur d’autobus, avec l’aide de l’enseignant et la direction, ont présenté une demande de financement auprès de l’organisme Place aux compétences.

Le producteur Donald Poirier, père d’un ancien élève, s’est offert pour récolter l’eau d’érable, produire le sirop dans ses installations, et le redonner à l’école. «Il a l’équipement pour bouillir», indique le directeur d’école.

En ce qui a trait à la partie académique, des élèves travailleront sur le sujet en classe. «J’aime ça parce qu’on inclut des anciens élèves, des gens de la communauté», admet fièrement François LeBlanc.

Serre de l’école

Une autre particularité de l’école Abbey-Landry, c’est qu’elle possède une serre. Cette installation lui permet de réaliser des projets d’agriculture. «Les élèves sèment les graines en fin d’année scolaire et on a des travailleurs, souvent des anciens élèves, qui vont surveiller le jardin l’été», détaille François LeBlanc.

«L’année scolaire suivante, les élèves vont récolter. Avec ça, on réussit à faire des soupes qu’on vend à la communauté. Un des seuls ingrédients qu’on n’avait pas, fait maison, c’était le sirop d’érable.»

L’enseignant croit qu’une dégustation de produits de l’érable par les élèves pourrait être possible. Le directeur d’école ajoute pour sa part que si la quantité le permet, il encouragera la réalisation de cette dégustation avec les élèves impliqués, et si possible avec tous ceux de l’école.