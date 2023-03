UNI n’utilisera plus la plateforme AccèsD du Mouvement Desjardins

La direction d’UNI Coopération financière a annoncé son intention de mettre un terme à son partenariat technologique avec le Mouvement Desjardins.

L’annonce a été faite lors de l’assemblée générale annuelle de la coopérative financière qui s’est déroulée mercredi soir au Centre K.-C. Irving, à Bathurst.

La mesure fera en sorte que UNI ne sera plus rattaché au système bancaire en ligne AccèsD.

Robert Moreau, le président et chef de la direction d’UNI, a indiqué à l’Acadie Nouvelle que l’institution financière sera bientôt dotée de sa propre plateforme.

«L’initiative se traduira par un nouveau système bancaire en ligne et une nouvelle application mobile qui seront rafraîchis avec un nouveau look et nom qui seront bientôt dévoilés.»

Ce virage technologique n’est pas étranger à l’annonce d’UNI effectuée en mars 2022 au sujet de la création à venir d’une centaine de nouveaux emplois, dont plusieurs dans le domaine des technologies de l’information

«Il n’y a pas d’amertume entre UNI et Desjardins, qui nous donne un sérieux coup de pouce dans cette transition et cette forme d’autonomie technologique vers laquelle nous nous dirigeons.»

La nouvelle a été confirmée jeudi par la direction du Mouvement Desjardins.

«L’entente de services entre Desjardins et UNI prendra fin prochainement. Desjardins et UNI auront toujours de bonnes relations», a indiqué dans une brève déclaration Jean-Benoît Turcotti, porte-parole de Desjardins.

«Il n’y a même pas lieu de parler de divorce, parce qu’UNI a toujours été distinct de Desjardins avec sa propre gouvernance, son propre conseil d’administration et ses propres règlements», a expliqué Robert Moreau.

Ce dernier a tenu à préciser que la collaboration entre les deux mouvements coopératifs allait se poursuivre.

«Nous allons demeurer partenaires dans d’autres endroits et continuerons à offrir certains produits financiers de Desjardins», a ajouté le président et chef de la direction d’UNI, citant entre autres l’offre de gestion de patrimoine et de produits d’assurance.

Les cartes de crédit seront pour leur part toujours disponibles chez UNI via les Services de cartes Desjardins, et ce jusqu’à nouvel ordre.

La fin de certaines ententes de services entre les deux entreprises aux valeurs coopératives communes avait été évoquée dès 2021, selon des informations obtenues par l’Acadie Nouvelle à cette époque.

Cette transition technologique mènera également à l’introduction d’une nouvelle carte de débit dotée de fonctionnalités supplémentaires pour le consommateur.

Grâce à un partenariat avec la société américaine Mastercard, cette carte permettra d’effectuer des achats en ligne, même si le client d’UNI n’est pas détenteur d’une carte de crédit.

UNI Coopération financière a annoncé mercredi des excédents avant impôts qui ont totalisé 30 millions de dollars au dernier exercice financier et distribuera des ristournes totalisant 7.5 millions de dollars aux membres et aux communautés.