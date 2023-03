Vitalité: offrir plus de soins avec moins d’employés

La PDG de Vitalité, France Desrosiers, tente de résoudre un paradoxe: comment offrir plus de soins à une population vieillissante avec moins de ressources humaines? Son réseau de santé présente les solutions apportées au casse-tête pendant le dernier trimestre.

La PDG de Vitalité, France Desrosiers, est contente. Son réseau de santé embauche plus d’employés qu’il en perd depuis juin 2022. Les seuls travailleurs pour lesquels la tendance est restée la même sont les infirmières immatriculées.

«Mais l’écart entre les embauches et les départs [de ce type de salariées] est presque nul maintenant, souligne Dre Desrosiers. On s’enligne pour inverser la courbe de leur effectif dans les prochains mois.»

Le vice-président à l’expérience employé de Vitalité, Frédéric Finn, précise que le solde d’infirmières immatriculées du réseau de santé devrait être positif en mai ou en juin, grâce à l’embauche de 96 jeunes diplômées.

En tout, la régie compte 9% de postes vacants, alors qu’elle souhaite avoir un taux inférieur à 7,1%.

Le réseau de santé indique qu’il recrute à l’international. Ses représentants se sont rendus à Abidjan, Marrakech, Casablanca et Dakar (en Afrique) en février 2023. Ils ont reçu plus de 400 candidatures potentielles. D’autres missions en France et en Belgique suivront en avril.

Congés de maladie

Vitalité doit aussi trouver une solution aux absences provoquées par la maladie de ses employés. Le nombre de jours de congé par salarié pris à cause de ce problème pendant le dernier trimestre est de 15, alors que la cible est de 10. Le défi s’est accentué depuis l’exercice 2020-2021.

«C’est à cause de la pénurie de main-d’œuvre, avance M. Finn. La charge de travail augmente, donc la fatigue augmente et le nombre de jours de congé maladie augmente. On voit les effets de la pandémie.»

Il précise que l’une des raisons principales des congés de maladie prolongés à Vitalité est la mauvaise santé mentale. Il veut mettre en place un plus grand accompagnement des employés à ce sujet pendant le printemps.

Malgré des résultats meilleurs en recrutement et en rétention, Vitalité fait face à une tempête parfaite, selon Dre Desrosiers. La population vieillit et a des besoins en soins qui augmentent alors que la population active est moins nombreuse.

«Il faut que nous nous redéfinissions, parce que le système de santé a été construit et conçu à un moment où la main-d’œuvre était abondante et où les personnes âgées étaient moins nombreuses», affirme la PDG.

Efficacité

Elle veut notamment réduire le flux des patients dans les services d’urgence. Ses équipes ont commencé par essayer de le faire au Centre hospitalier universitaire (CHU) Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton. Leur but était de réduire les temps d’attente et les délais de débarquement des ambulances.

Pour l’atteindre, les équipes de Vitalité ont embauché des «coordonnateurs du flux des patients» et des préposés aux soins chargés de surveiller l’état des gens en salle d’attente. Elles ont aussi réorganisé le matériel ainsi que les espaces et aménagé une nouvelle salle de réanimation. La durée de séjour des patients de niveau 4 (aux cas peu urgents) a par conséquent baissé de 10%.

«On est en train de planifier un plan de déploiement [de cette mesure] dans tous les autres services d’urgence du réseau», indique Dre Desrosiers.

Prévoir le congé des patients dès leur admission permet aussi de réduire la durée des séjours au département 4C du CHU Dr-Georges-L.-Dumont. Le nombre d’occupations de lits de moins de 12h a augmenté de 18% à cet endroit depuis décembre, par exemple.

Vitalité a également réduit son taux d’hospitalisation pour des patients qui peuvent recevoir des soins dans la communauté. Celui-ci est passé de 283 à 210 pour 100 000 habitants depuis décembre. Le réseau de santé a obtenu ce résultat en offrant un suivi personnalisé à des patients réguliers.

«Je suis reconnaissante envers les équipes, qui se dévouent vite et fort pour les projets d’amélioration, exprime Dre Desrosiers. Un exemple de la façon dont les gens s’engagent, c’est que nous sommes sur le point de battre un record canadien de rapidité de mise en œuvre d’un robot chirurgical au CHU Dr-Georges-L.-Dumont.»