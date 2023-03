Langues officielles: Trudeau critique les gouvernements conservateurs

Le premier ministre Justin Trudeau est d’avis que les gouvernements conservateurs n’en font pas assez pour protéger les langues officielles au pays et promet que son équipe continuera d’agir afin de protéger le français au Canada.

Lors de son passage à Moncton vendredi afin d’annoncer un nouveau programme national d’assurance dentaire, le premier ministre du Canada a indiqué que son gouvernement poursuivra ses efforts afin de protéger les communautés de langue minoritaire.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé qu’il a l’intention d’abolir l’obligation de réviser la Loi sur langues officielles (LLO) tous les dix ans.

Invité à réagir à la révision de la LLO menée par Fredericton, M. Trudeau a promis que le Parti libéral veillera toujours à protéger les communautés de langues officielles vivant en situation minoritaire.

«Malheureusement, on voit trop souvent que ce sont les gouvernements conservateurs à travers le pays qui s’attaquent aux langues officielles minoritaires et c’est pour ça que nous avons une équipe extrêmement forte pour veiller sur la protection des minorités et nous serons toujours là pour les protéger», a déclaré le premier ministre.

Le plan de modernisation de la LLO présenté par son gouvernement et des investissements de 3,8 milliards $ prévus dans ce secteur en sont la preuve, ajoute M. Trudeau.

La ministre responsable du dossier des langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a pour sa part qualifié d’ambitieux le projet de modernisation de LLO présenté par son gouvernement.

«Nous sommes le premier gouvernement à reconnaître que le français est en déclin au Canada et c’est pour cette raison que le gouvernement fédéral a mis de l’avant un projet de loi ambitieux, le projet de loi C-13, pour protéger et promouvoir le français partout au pays, y compris au Québec», dit-elle.

D’après Mme Petitpas Taylor, qui est aussi députée de la circonscription de Moncton–Riverivew–Dieppe, le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires «doivent faire le juste part» afin de contrer les menaces qui pèsent contre la langue française au pays.

Ginette Petitpas Taylor promet que le prochain plan d’action fédéral pour les langues officielles sera présenté d’ici quelques semaines.