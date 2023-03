Le départ massif des enseignants des années 1990 plombe le système d’éducation

Les enseignants qui ont commencé au début des années 1990 – et ils étaient nombreux – commencent de plus en plus à partir à la retraite. Une tendance qui fait mal au système d’éducation déjà aux prises avec une pénurie d’enseignants.

La dernière étape de l’année scolaire est enclenchée au District scolaire francophone Nord-Est. Celle-ci n’est pas encore terminée que déjà, on regarde la situation pour la prochaine rentrée, question de s’assurer d’avoir suffisamment d’effectifs enseignants pour pourvoir tous les postes.

Le DSF-NE a commencé l’année scolaire avec tout juste le bon nombre d’enseignants brevetés dans ses classes. Tant bien que mal, il a pu garder la tête hors de l’eau jusqu’à présent. Le constat est clair: on répond à la demande, mais on ne nage pas dans les surplus.

L’une des causes de cette situation, c’est la retraite. Dans ce district, la moyenne d’âge des enseignants est de 48 ans, 55 pour les chauffeurs d’autobus et les concierges. C’est donc dire que d’ici sept ans, une grande proportion d’enseignants seront admissibles à la retraite.

C’est dans la région du Restigouche que cette situation frappe davantage, et elle est loin de s’atténuer. Le district s’attend en effet à un minimum de 24 départs à la retraite d’enseignants uniquement dans cette région au cours des quatre prochaines années, dont quatre au minimum dès septembre.

«C’est beaucoup de monde à remplacer. Il y a un gros défi qui s’annonce, car il y a peu de remplaçants. Et le peu qu’il y a, il faut les convaincre de venir chez nous alors qu’ils sont sollicités de toutes parts», admet le directeur général du DSF-NE, Marc Pelletier.

Celui-ci a eu écho que quatre diplômés restigouchois de la prochaine cohorte de l’Université de Moncton prévoyaient revenir travailler dans leur région. La situation serait donc maîtrisée pour septembre, mais la marge de manœuvre demeure excessivement mince.

«On devrait être bon, quoique l’équilibre est très fragile. Ma crainte se situe davantage pour l’an prochain et la suivante. Par la suite, avec les nombres d’étudiants que l’on voit en Éducation à l’université, ça devrait commencer à remonter tranquillement. Cela dit, je ne pense pas qu’on aura beaucoup d’enseignants en surplus dans notre district pour les dix prochaines années» croit le directeur général.

Selon M. Pelletier, la situation du DSF-NE se compare à celle des DSF Nord-Ouest. Il concède qu’aussi difficile soit la situation des deux districts du Nord, elle ne se compare en rien aux besoins du DSF-Sud qui, cette année seulement, a dû composer avec 700 élèves additionnels dans ses écoles.

Nombre de retraités à la hausse dans le Nord, croissance exponentielle d’élèves dans le Sud… Deux réalités aux antipodes qui ont toutefois un point en commun, celui d’accentuer la problématique de la pénurie d’enseignants.

L’impact des départs à la retraite est tangible, et pas seulement au sein du personnel enseignant. Selon des données du ministère de l’Éducation, la proportion du personnel scolaire – tout poste confondu – admissible à un départ à la retraite d’ici les dix prochaines années dans les trois districts scolaires francophones atteint 36,5%. On parle de 340 postes au DSF-NE, 204 au DSF-NO et 390 au DSF-Sud.

Coup de pouce

Pendant plusieurs années, il y a eu plus de départs à la retraite d’enseignants que d’étudiants qui embrassent cette vocation. Cette tendance déficitaire serait toutefois sur le point de changer. À l’Université de Moncton, le nombre d’étudiants actuellement inscrits en enseignement est à la hausse. En fait, l’institution a augmenté le nombre de places il y a quatre ans, triplant ainsi le nombre de diplômés prévus dès cette année.

Pour 2022-2023, on compte un total de 618 tous cycles confondus. C’est quinze de plus que l’année précédente et près du double de ce qu’on retrouvait il y a cinq ans à peine.

«Nous sommes extrêmement fiers de cette augmentation et nous espérons pouvoir continuer sur cette montée pour les années à venir considérant que le secteur d’enseignement est en très forte demande», indique Nathalie Cormier, porte-parole de l’université.

Combler les besoins

Des 618 étudiants de cette année à l’Université de Moncton, une centaine arriveront à terme cette année et devraient obtenir leur diplôme.

L’intérêt envers la profession semble donc en croissance. Mais est-ce que ce sera suffisant pour combler les besoins actuels et à venir?

Présidente de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau doute que ce progrès suffise. Selon elle, le système francophone perdrait près de 90 enseignants par année depuis le début des années 2020. La future cohorte arrivera ainsi à peine à colmater la brèche laissée par ces départs.

«On produit davantage d’enseignants, mais les besoins sont aussi plus grands. On ne peut donc pas se fier uniquement aux étudiants qui sortent de notre université, il faut aller voir ailleurs et recruter», dit-elle.

Selon la présidente, le monde de l’enseignement, comme celui de la santé, est frappé par une tempête parfaite. Aux nombreuses retraites s’ajoute le recrutement hors province, car la profession est en grande demande ailleurs dans la francophonie canadienne et même dans le Canada anglais.

«Au Québec uniquement, ils ont commencé l’année scolaire avec 1400 postes non comblés. On est donc dans un mode de compétition à l’échelle nationale pour le recrutement. On s’arrache les enseignants, si bien qu’il est difficile de conserver nos propres étudiants dans la province, surtout lorsqu’ils sont sollicités par des provinces plus riches», dit-elle.

Celle-ci ajoute qu’un autre phénomène entre dans l’équation, davantage que par le passé, soit les départs à mi-carrière, ces enseignants qui déchantent de leur domaine et qui optent pour un changement de carrière. Un phénomène de plus en plus présent et que l’on constate aussi en santé.

Des solutions tangibles à long terme

Pour Mme Brideau, la situation dans laquelle se retrouve le secteur de l’éducation néo-brunswickois en ce moment n’est pas apparue du jour au lendemain. Un manque de vision à long terme du gouvernement? Elle ne veut pas tirer la balle à qui que ce soit, mais elle aimerait néanmoins voir Fredericton être davantage proactif dans ce dossier.

«On est prêt à aider, à fournir des idées et à collaborer, mais au final, ce n’est pas nous qui avons les sous pour financer de grandes stratégies», précise-t-elle.

Celle-ci souhaiterait une véritable table ronde avec tous les intervenants concernés – son association, le ministère, l’université, les districts scolaires francophones – afin d’en arriver à des pistes de solutions tangibles à long terme.

«Ça fait des années qu’on voit cela se profiler et qu’on demande au ministère de l’Éducation de s’asseoir avec nous pour mettre en place une stratégie quinquennale de recrutement et de rétention dans le secteur francophone. Ce n’est pas normal qu’un problème aussi important ne soit pas abordé par une solution qui est réfléchie et collaborative», indique Mme Brideau.