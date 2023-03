Les lieux inesthétiques, un sujet chaud à Hautes-Terres

Le conseil municipal des Hautes-Terres tenait sa troisième réunion ordinaire, plus tôt, cette semaine. Et mois après mois, l’intérêt des gens ne se dément pas.

Les réunions du conseil attirent de petites foules. Et lorsque le public est invité à prendre la parole, il s’avance sans se faire prier.

Dans l’intervalle, les élus n’ont pas le temps de s’ennuyer, a expliqué Denis Landry, le maire de la nouvelle municipalité, lors d’une entrevue téléphonique, jeudi.

«À Saint-Isidore et Paquetville, on avait déjà plusieurs projets en marche. Beaucoup de projets doivent être achevés avant le 31 mars», a-t-il dit, en expliquant que cette date est imposée par les programmes de financement.

La mise en vigueur de nouveaux règlements dans les DSL devrait également occuper les élus de la ville des Hautes-Terres au cours des prochaines semaines.

Entre autres, les lieux inesthétiques sont un sujet qui semble faire particulièrement jaser.

Selon le maire, les résidents des anciens DSL vont devoir s’adapter, parce qu’il y aura tôt ou tard une réglementation à cet effet.

Il conçoit que la question est à la fois délicate et complexe.

Il s’est rendu compte, par exemple, que plusieurs propriétés, dont l’apparence est négligée, sont louées. Et les propriétaires n’auraient pas toujours conscience des embarras et du mécontentement qui en résultent.

Le conseil devra examiner les usages qui sont de nature à incommoder le voisinage, tels que le pacage d’animaux (quand il s’en dégage des odeurs désagréables), ou des activités industrielles qui favorisent une accumulation importante de matériaux.

«Quelqu’un qui veut commencer une scrap yard (parc à ferraille); ça peut devenir un lieu inesthétique», a résumé M. Landry.

«Combien loin peut-on aller avec ça (de nouveaux arrêtés et leur application)? On ne veut pas y aller comme des policiers. On veut voir comment les gens pourront améliorer leur propriété sans partir en guerre avec eux.»

Il faudra en outre considérer les cas particuliers qui peuvent inquiéter la population, a ajouté le maire, tout en faisant remarquer que les arrêtés ont parfois leurs limites.

«Des groupes de motards criminalisés… qu’est-ce qu’on peut faire pour ne pas les voir s’implanter dans notre ville? Est-ce que c’est une mesure qu’on pourrait faire observer?»

De son expérience passée, il a retenu que si certaines «politiques» semblent aller de soi, on ne peut pas toujours les faire respecter.

Le nouveau maire semble se plaire dans ses nouvelles tâches, mais il a humblement reconnu que le conseil qu’il préside est toujours en rodage.

«On est encore en période de transition entre les deux municipalités et les DSL. Ça s’aligne bien. On fait une belle transition; on apprend au fur et à mesure.»

Routes

Hautes-Terres couvre un large territoire et possède un important réseau routier, a rappelé le maire Denis Landry, mais la responsabilité des chemins ruraux, une question qui a particulièrement occupé Tracadie l’an passé, ne l’inquiète nullement.

Naguère ministre des Transports, il ne souhaite pas se voir condamné un jour à entretenir la totalité des routes de la municipalité.

«Jamais de la vie je ne vais prendre les routes», a-t-il répété. À son avis, les coûts de construction sont tout simplement trop élevés.

Sinon, cette année les choses iront comme prévu.

Dans les quartiers de Saint-Isidore et Paquetville, les contrats d’entretien hivernal resteront l’affaire de la municipalité, alors que dans les DSL, le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) continuera d’entretenir et de déblayer les chemins.

Cependant il aurait été difficile pour M. Landry, pendant l’entrevue, de ne pas toucher un mot des nids-de-poule. L’hiver qui vient de se terminer a malmené de nombreuses routes.

«J’aimerais que ça commence aujourd’hui! (la réparation des nids-de-poule par le ministère)», s’est-il exclamé. Il a par la suite fait remarquer que MTI manque peut-être de ressources, parce qu’à tous les ans des réparations sont faites tardivement, en août et en septembre.

En attendant, la municipalité aura elle aussi du pain sur la planche au cours des prochaines semaines.

Le chemin Mallais, à Duguayville, fera l’objet de réparations majeures cette année, de même que le chemin Nicolas, à Hacheyville, a indiqué M. Landry.

«La route 135, devant l’édifice municipal de Paquetville… dès que le printemps sera vraiment arrivé, on va la réparer le plus vite possible.»

Les chemins Savoie et Val-Doucet ont aussi été lourdement endommagés, a-t-il noté.

Les considérez-vous comme des priorités?

«Ce sont des priorités pour le conseil!», a rétorqué M. Landry, du tac au tac.

Dans la région de Val-Doucet, les camions chargés de bois ont constamment roulé, cet hiver, a repris M. Landry. Renvoyant à l’équivalent français du mot «cheapseal» (pierres bitumées concassées) pour qualifier l’état de la route, il a ajouté:

«Le chemin, il n’est pas concassé… il est cassé!»