Incendie mortel dans un Airbnb: un Néo-Brunswickois dépose une demande d’action collective

Le père d’une des victimes de l’incendie d’un bâtiment patrimonial dans le Vieux-Montréal a déposé vendredi une demande d’autorisation d’une action collective de 22 millions $ visant notamment le propriétaire de l’édifice et la plateforme Airbnb.

Le Néo-Brunswickois Randy Sears, le père de Nathan Sears, un homme de 35 ans mort dans l’incendie du 16 mars dernier ayant fait six autres victimes, est le demandeur dans le dossier présenté devant la Cour supérieure du Québec.

Selon le document présenté vendredi, la poursuite pour négligence vise le propriétaire de l’immeuble, Emile Benamor, l’entrepreneur Tariq Hasan qui offrait en location plusieurs unités par l’entremise de la plateforme en ligne ainsi que la compagnie Airbnb.

Parmi les sept personnes qui ont perdu la vie, six séjournaient dans des locations à court terme sans permis.

La poursuite, devant encore être autorisée, inclurait les membres de la famille des occupants ayant péri dans l’incendie et toutes les personnes qui se trouvaient dans l’édifice ce jour-là.

Au moins 22 personnes se trouvaient à l’intérieur, et elles ont probablement toutes des membres de la famille qui ont aussi été affectés par les événements, indique-t-on.

La demande d’action collective réclame des dommages punitifs de 22 millions $ pour avoir violé les droits des membres à la sécurité personnelle et à la dignité garantis par la Charte des droits et libertés.

M. Sears demande d’être le représentant du groupe dans cette affaire.

Les deux dernières victimes ont été identifiées, mardi, par la coroner Géhane Kamel. Il s’agit de Charlie Lacroix, 18 ans, et Walid Belkahla, 18 ans également.

Ce faisant, les corps de toutes les victimes qui ont péri lors de l’incendie majeur du 16 mars dernier ont été extirpés des décombres, avec la découverte de deux nouvelles dépouilles, lundi matin.

Cinq victimes avaient été précédemment identifiées formellement: Nathan Sears, âgé de 35 ans, An Wu, Dania Zafar et Saniya Khan, toutes âgées de 31 ans, et Camille Maheux, âgée de 76 ans.

Lors de l’incendie, hormis les sept personnes ayant péri, neuf personnes avaient été blessées et transportées à l’hôpital et six s’en étaient sorties indemnes.

Maintenant que les victimes ont toutes été retrouvées, l’enquête se concentrera sur la recherche des causes et des circonstances de l’incendie.

De nombreuses questions ont été soulevées, notamment sur les sorties de secours et l’absence de fenêtres dans certaines unités.

Dans la foulée de la tragédie, Airbnb a annoncé qu’elle supprimerait de son site les annonces illégales au Québec. Le gouvernement caquiste s’est engagé à déposer un projet de loi pour obliger les autres plateformes à faire de même.