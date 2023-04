L’immigration, une source d’opportunité politique pour les francophones

L’immigration est un phénomène qui va continuer de prendre de l’ampleur dans la plupart des pays occidentaux au cours des prochaines années.

Le Canada est devenu l’une des destinations de choix pour bon nombre de ces gens qui cherchent à bâtir un avenir meilleur pour eux et pour leur famille.

En 2022, le Nouveau-Brunswick a accueilli un total de 10 241 nouveaux arrivants, dont 22% de francophones.

Ils sont d’ailleurs nombreux à croire que cette nouvelle main-d’œuvre représente une force et une clé pour l’avenir linguistique et démographique de la francophonie dans la province.

C’est dans cet esprit qu’un panel de discussion a eu lieu, vendredi à Dieppe, sous le thème «Pourquoi la communauté immigrante représente-t-elle une opportunité pour la francophonie?»

Cette discussion animée par Arianne Melera comprenait Leyla Sall, professeur agrégé au Département de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton, Daouda Diarra, doctorant en études littéraires à l’Université de Moncton, et Olivier Hussein, activiste francophone originaire du Congo, établi au Canada depuis 2009.

Selon Leyla Sall, l’immigration contribue au développement économique et social dans la province.

Il voit ce changement démographique comme une source d’opportunité politique pour les francophones.

«La démographie, ce n’est pas seulement d’avoir beaucoup de monde, elle permet de saisir le pouvoir politique. Ce pouvoir pèse sur le cours des événements, et ce, autant au niveau provincial que fédéral», explique-t-il.

Il cite en exemple les tergiversations autour de la Loi sur les langues officielles.

«Si on était démographiquement assez nombreux, on aurait eu peur de nous, non seulement au niveau fédéral, mais aussi au niveau provincial. Les gouvernements ne seraient pas là à se moquer de nous, finalement.»

Le développement économique

Leyla Sall est convaincu que l’immigration francophone crée automatiquement du développement économique.

Selon lui, plusieurs nouveaux arrivants sont des entrepreneurs qui ne demandent qu’à créer des emplois et de la richesse dans leur milieu d’adoption.

«Les municipalités francophones ont compris que davantage de migrants apportent davantage de développement économique et que c’est une manière pour eux d’augmenter l’assiette fiscale. C’est aussi une opportunité pour remplacer les vieilles mains», précise-t-il.

On le voit notamment dans le domaine de l’éducation et de la santé, alors que le Réseau de santé Vitalité et le District scolaire francophone Sud recrutent de plus en plus de personnel dans des pays comme le Maroc et le Sénégal.

«Une institution comme la Banque Nationale a compris que la diversité amène la diversité. Les gens issus de l’immigration vont vous amener de la clientèle de leur communauté. D’après mes recherches, ils ont compris ça dès 2014 ou 2015», estime Leyla Sall.

Au niveau de l’éducation, l’enseignant estime que la diversité dans le corps professoral est une richesse pour les élèves.

«Quand on recrute des enseignants immigrants, c’est une façon d’internationaliser les programmes et de les enrichir. Des enseignants immigrants, ça fait aussi voyager les élèves. C’est une ouverture sur le monde», explique-t-il.

«Quand je donne des cours de sociologie, je prends mes exemples dans les contextes africains, européens et américains parce que j’ai travaillé sur les trois continents.»

Impact positif

Pour Daouda Diarra, les nouveaux arrivants ont un impact positif sur la culture et la langue française au Nouveau-Brunswick.

«Les immigrants francophones qui arrivent ici sont tous diplômés, sans exception. Ce sont des gens qui sont qualifiés, qui ont suivi un cursus dans leurs parcours. Ce sont des gens qui arrivent avec un bagage scolaire d’au moins 12 années de scolarité en français», mentionne-t-il.

Beaucoup sont aussi qualifiés au plan technique et professionnel, souligne-t-il.

Olivier Hussein mentionne que la très grande majorité des étudiants étrangers finissent toujours par décrocher un diplôme et qu’ils constituent donc une main-d’œuvre de qualité pour le Nouveau-Brunswick.

«Quand je travaillais à Ottawa, plus de 70% des membres de mon équipe étaient issus de l’immigration francophone», précise l’ancien fonctionnaire au ministère du Développement social.

«Il commence à y avoir cette même ouverture ici au Nouveau-Brunswick. Je pense que les immigrants peuvent apporter beaucoup au niveau politique. On l’a vu aux dernières élections avec quelques partis qui ont fait l’effort de recruter des candidats immigrants.»

Encore beaucoup à faire pour intégrer les nouveaux arrivants

Paulin Blaise Ngweth est arrivé au Nouveau-Brunswick en 2006.

Le Camerounais d’origine s’inquiète du manque de représentation des gens issus de l’immigration au niveau politique et de la fonction publique.

«Il y a un peu plus d’ouverture maintenant au niveau des institutions pour les immigrants qui arrivent. On donne quand même l’opportunité, un petit peu, aux gens de pouvoir participer au processus politique», mentionne celui qui est chef d’entreprise, écrivain et pasteur.

«Malheureusement, je pense qu’il y a encore beaucoup de pédagogie à faire parce que les gens ne sont pas prêts. Je pense que ça va prendre des années pour faire changer les choses.»

Selon lui, une partie de la population résiste encore à l’idée d’accueillir toujours plus d’immigrants.

«Mais au final, tous les immigrants paient des impôts. Le Canada, c’est le pays des immigrants. Tout le monde qui est venu ici est issu de l’immigration. Alors, pour moi, repousser un immigrant qui vient d’ailleurs, alors que vous êtes vous-mêmes immigrants, je pense que ce n’est pas intellectuel.»

Celui qui a été candidat pour le Parti conservateur aux élections de 2018 dans la circonscription Baie-de-Shediac-Dieppe souhaite plus d’actions et moins de discussions.

«Les discussions comme celle-là, ça reste un conte de fées pour. Moi, j’attends des actions concrètes. Si un immigrant se présente comme conseiller à la ville de Dieppe, je m’attends à ce qu’il se sente vraiment supporté, d’abord par la ville, mais aussi par les électeurs.»

Paulin Blaise-Ngweth croit qu’il y a encore beaucoup à faire pour intégrer les nouveaux arrivants.

En fait, il suggère que cette intégration débute à l’école, avec notamment un cours sur la façon d’accueillir des immigrants.

«Il faudrait qu’on explique aux jeunes pourquoi les gens viennent ici et pourquoi ils quittent leur pays d’origine. Ces enfants qui arrivent dans les écoles sont dépaysés.Ils restent souvent dans leur coin et ils ont peur.»

Selon lui, il faudra au moins 20 ans pour faire changer les mentalités.