Une Restigouchoise paye le gros prix pour un traitement contre la maladie de Lyme

Déterminée à améliorer sa condition physique, une résidente de Campbellton diagnostiquée porteuse de la maladie de Lyme a choisi d’entreprendre, au Mexique, un protocole médical non disponible au Canada.

«Je suis encore en rémission. Mais déjà, je peux dire que je me sens beaucoup mieux.»

Julie Thibodeau se remet tranquillement du traitement intensif qu’elle a suivi il y a quelques mois à l’Institut Stemaid de San Jose Del Cabo au Mexique. Pendant quatre semaines, de novembre à décembre dernier, elle a reçu un traitement à base d’injections de cellules souches et d’utilisation d’ozone visant à purifier son sang et ses organes de toutes traces possibles de la maladie de Lyme.

Un processus éprouvant, tout comme sa facture, soit environ 50 000$.

Julie a commencé à ressentir certains effets de la maladie il y a environ huit ans. Elle croit avoir été piquée par une tique, comme en témoignait à l’époque une large bosse qui lui est apparue à l’oreille. À ce moment, ni elle ni son médecin n’ont pensé à la possibilité de la maladie de Lyme. Le traitement aux antibiotiques n’a donc pas été administré.

Depuis deux ans par contre, son état de santé a empiré considérablement. À sa demande, elle a finalement passé le test de la maladie de Lyme puisque ses symptômes concordaient. Mais celui-ci est sorti négatif. Les problèmes de santé, eux, se sont amplifiés. Pertes musculaires, étourdissements, diminution de sa vision, fatigue chronique…

Des tests, elle affirme en avoir passé pour à peu près toutes les maladies. Convaincue qu’il pourrait malgré tout s’agir de la maladie de Lyme, elle a entrepris l’an dernier de faire appel à un laboratoire privé américain pour un test plus détaillé qui s’est avéré positif.

«Je ne suis pas positive à des co-infections de la maladie de Lyme au Canada, mais je le suis aux États-Unis. Trouvez l’erreur», soulève-t-elle, non sans une certaine incrédulité.

Traitement

Avec ce nouveau diagnostic en main, Mme Thibodeau a décidé d’agir. Après plusieurs années à souffrir et à voir son état dépérir, elle a décidé de parier sur sa santé avec un traitement contre cette maladie. Ce pari demeure néanmoins audacieux, car le protocole en question est coûteux, non reconnu par le Canada et, qui plus est, dans un autre pays.

«On a dû refinancer notre maison pour le traitement, car il n’est pas couvert ici», raconte-t-elle.

Pendant un mois, elle a été branchée à des instruments à raison de six jours de traitement par semaine. Le traitement a été rude, mais pour elle, le jeu en a valu la chandelle.

«Il vient un moment où on ne sait plus vers qui se tourner, où on ne voit plus d’espoir de voir la situation s’améliorer. Certains m’ont dit: tu vas aller te faire traiter pour une maladie que tu n’as pas dans un pays que tu ne connais pas. Ma réponse était oui. Avec un diagnostic, j’étais prête à faire ça pour ma santé», indique-t-elle.

Des hauts et des bas

Cela fait maintenant un peu plus de quatre mois que Julie est revenue du Mexique. Jusqu’ici, le pari semble avoir fonctionné. Pratiquement alitée les trois quarts de la journée avant le traitement, elle affirme aujourd’hui recommencer à vivre. Tout n’est pas encore parfait.

Elle dit connaître des hauts et des bas, mais sa pire journée aujourd’hui demeure meilleure qu’une bonne avant son traitement. Selon sa médecin au Mexique, le traitement a été un succès et elle ne devrait pas avoir besoin d’y retourner.

Ce qu’elle souhaite maintenant – outre de regagner sa santé -, c’est que les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick en fassent davantage pour lutter contre cette maladie.

«J’aimerais une véritable discussion au Canada sur cette maladie, que les docteurs soient davantage sensibilisés à sa présence. Car on sait que c’est de plus en plus présent au pays et, malheureusement, on ne sent pas que notre système médical est prêt ni qu’il prend la chose au sérieux», raconte Mme Thibodeau.

Idéalement, elle souhaiterait voir le Canada reconnaître les tests plus poussés, voire même les protocoles de traitements.

«Chose certaine, il faut accroître la recherche, car c’est très dommage d’avoir à se tourner vers d’autres pays pour se faire traiter. On n’a pas d’aide, on se sent abandonné», dit-elle.

D’ici là, elle appelle la population à la prudence alors que la saison des tiques arrive à grands pas.

Julie Thibodeau lors de son traitement au Mexique. – Gracieuseté Julie Thibodeau lors de son traitement au Mexique. – Gracieuseté Julie Thibodeau lors de son traitement au Mexique. – Gracieuseté

Pas unique

À LymeNB, association provinciale de la maladie de Lyme, des témoignages comme celui de Julie Thibodeau, on en voit de plus en plus.

«Plusieurs de nos membres sont allés se faire soigner à l’extérieur du pays. Les résultats varient selon les personnes et leur condition, mais plusieurs affirment que ce fut un succès, qu’ils ont vu une amélioration, et qu’ils sont très satisfaits», exprime la présidente sortante, Janet Higgins.

Celle-ci prend soin de noter qu’elle n’approuve ni ne désapprouve ces traitements. Elle invite plutôt les gens à bien s’informer et à faire preuve de discernement.

Mme Higgins fait d’ailleurs partie de ceux qui estiment que plusieurs cas positifs à la maladie de Lyme ne sont pas détectés par le test de dépistage utilisé au pays.

«Les gens qui ont la forme longue de la maladie, qui sont infectés depuis longtemps, ont besoin et ont droit à des traitements. Mais ici, on ne leur en offre pas, très peu de professionnels traitent cette maladie. On ne peut pas blâmer les personnes atteintes de vouloir explorer des alternatives, d’aller à l’étranger. Encore là toutefois, il faut bien s’informer, car il y a des imposteurs partout», dit-elle.

Comme Mme Thibodeau, cette dernière plaide pour une plus grande ouverture envers la recherche.

«C’est une maladie très complexe sur laquelle on ne se penche pas suffisamment», croit-elle.

Prudence

En ce qui a trait à la maladie de Lyme, la Santé publique dit suivre les lignes directrices nationales du Canada en matière d’analyse et recommande une méthode d’analyse en deux volets qui comprend un test de dépistage ELISA (épreuve immunoenzymatique) suivi d’une confirmation par transfert Western.

Ces protocoles d’analyse sont fondés sur des études scientifiques validées qui ont été examinées par des pairs et acceptées par la communauté scientifique.

On précise que plusieurs laboratoires privés offrent des services d’analyse pour la maladie, mais que ceux-ci ne respectent pas les protocoles adoptés par les laboratoires de diagnostic homologués au Canada.

L’organisme suggère donc d’interpréter ces résultats avec prudence puisque cela pourrait entraîner de mauvais diagnostics et par conséquent, des traitements potentiellement dangereux.