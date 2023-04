500 000$ pour former des employés dans le secteur de la restauration

Le gouvernement provincial offre au secteur de la restauration de la province une aide pouvant atteindre 500 000$ afin de l’aider à poursuivre sa relance à la suite de la COVID-19.

Selon le gouvernement, ces fonds serviront à compenser les coûts associés à l’intégration et à la formation de nouveaux employés.

Les demandeurs admissibles au programme pourront recevoir 500$ pour chaque nouvel employé, jusqu’à un maximum de cinq nouveaux employés. L’aide sera offerte jusqu’à la fin mars 2024.

Les restaurateurs, les propriétaires et les exploitants intéressés peuvent présenter une demande en ligne.

Le gouvernement s’est également engagé à préconiser une plus grande souplesse des programmes d’immigration, qui sont une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral et provincial.

Le financement de l’initiative est offert par l’entremise de TravailNB dans le cadre des ententes Canada-Nouveau-Brunswick sur le marché du travail et sera administré par Restaurants Canada.

«Le secteur de la restauration est l’un des secteurs qui a le plus souffert de la pandémie», a affirmé le vice-président pour le Canada atlantique de Restaurants Canada, Richard Lexander.

«La dette liée à la pandémie, les pénuries de main-d’œuvre et l’inflation ont plongé le secteur dans une crise. Le partenariat entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Restaurants Canada permettra au secteur de se rétablir et de poursuivre sa contribution à l’emploi, à l’économie et au secteur touristique dans la province.»

Au cours des prochains mois, TravailNB promet de collaborer étroitement avec des acteurs de l’industrie pour organiser des activités de recrutement et tenir des salons de l’emploi virtuels et en personne destinés aux membres de Restaurants Canada du Nouveau-Brunswick.