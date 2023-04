Deux ans de prison pour un voleur de fils de cuivre

Un homme de 37 ans de Moncton a été condamné à deux ans de prison en lien avec de multiples vols de fils de cuivre survenus dans la région du Grand Moncton.

Le 29 juillet 2022, le Service régional de Codiac de la GRC a été informé que deux personnes se trouvaient sur la passerelle sous le pont Gunningsville, à Moncton. Elles auraient été en train d’enlever des fils de cuivre. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté que tous les fils de cuivre qui se trouvaient sous le pont avaient été enlevés et que les lumières du pont, qui relie Moncton et Riverview, ne fonctionnaient plus.

Une femme de 43 ans a été arrêtée sur les lieux et libérée par la suite. Une deuxième personne a fui les lieux.

La police avait estimé les dommages à 80 000 $.

Le 25 octobre 2022, un homme de 37 ans s’est rendu à la police en lien avec l’incident et d’autres affaires non élucidées.

Le 24 mars 2023, Daniel James Densmore a comparu en cour provinciale à Moncton et a été accusé de méfait de plus de 5000 $.

Il a été condamné à un total de deux ans de prison, soit 12 mois de prison pour le vol de fils de cuivre sur le pont Gunningsville plus 12 mois de prison pour d’autres vols de fils de cuivre.

La GRC rappelle qu’il y a eu, dernièrement, de nombreux vols de fils de cuivre au Nouveau-Brunswick, ce qui a entraîné des pertes pour des entreprises, des résidences et des ministères du gouvernement.