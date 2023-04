Du transport communautaire maintenant disponible à Saint-Quentin

Déjà implanté à Edmundston et dans Haut-Madawaska, le service de transport communautaire Déplacement Nord-Ouest vient de s’élargir à la ville de Saint-Quentin.

C’est ce mercredi que les premiers usagers de cette partie du Restigouche devraient être en mesure de profiter des premiers trajets.

Pris en charge par la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO), Déplacement Nord-Ouest est un service de transport porte-à-porte quotidien fonctionnant à l’aide de chauffeurs bénévoles.

Comme ailleurs au Madawaska – ainsi que dans de nombreuses communautés néo-brunswickoises -, ce service vise à fournir un moyen de transport abordable aux personnes qui n’ont pas accès à un véhicule. Les personnes âgées, les familles à faible revenu, les nouveaux arrivants figurent et toutes personnes n’ayant pas accès à un moyen de transport figue parmi la clientèle cible.

Céline Tercier est coordonnatrice en croissance régionale pour la CSRNO. Elle explique que ce service a été développé à Saint-Quentin afin de permettre à ces clients d’accéder aux besoins essentiels, comme l’épicerie et les rendez-vous médicaux. Cette particularité est d’autant plus vraie dans une région rurale et éloignée des grands centres telle que le Restigouche-Ouest.

«On habite dans une région rurale et tout le monde n’a pas un véhicule, un permis de conduire, la capacité physique de se déplacer ou même les moyens de se payer un service privé. En fait, il y a un manque cruel en matière de transports ici, et c’est ce vide que ce service viendra en quelque sorte remplir», explique Mme Tercier.

Selon elle, l’éloignement est particulièrement palpable au niveau des rendez-vous médicaux, les spécialités étant offertes surtout à l’extérieur de la région, comme à Edmundston, à Campbellton ou même à Moncton.

Jusqu’à présent, le service a recruté quatre chauffeurs bénévoles. On estime toutefois qu’il faudrait un minimum de six à dix bénévoles pour que le service puisse fonctionner adéquatement.

«On a pu lancer notre service parce que nous avions un minimum de bénévoles pour opérer. Toutefois, ce nombre est nettement insuffisant. Plus on a de bénévoles, plus on peut élargir notre portée, car l’idée c’est vraiment d’en faire profiter toute la communauté et non seulement les personnes prioritaires. Du coup, notre recrutement continue», dit-elle.

À noter que les bénévoles reçoivent un dédommagement pour l’utilisation de leur véhicule, soit un montant de 0,46$ le kilomètre. À noter que la CSRNO a décidé de déléguer l’administration du programme (répartition des appels, coordination des trajets, paiements des clients, etc.) à une firme externe, soit Transport Urbain/Rural opère dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Le service de transport pour Saint-Quentin a été lancé officiellement lundi. Après cette communauté, il ne restera plus qu’un autre secteur de la CSRNO où le déployer, soit celui de Grand-Sault.

Selon Mme Tercier, cette troisième et dernière phase est prévue à l’automne.

Plus à l’est, à partir de la communauté rurale de Kedgwick, un programme similaire est également en place. Celui-ci est administré par la CSR-Restigouche.