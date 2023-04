Shawish: une plateforme pour promouvoir les artistes et les entrepreneurs autochtones

Une jeune femme originaire de la Première Nation malécite du Madawaska a décidé de mettre sur pied une plateforme en ligne afin d’aider les artistes et les entrepreneurs autochtones à mettre en valeur leurs produits et leurs oeuvres.

En août 2022, Amanda Bernard a lancé Shawish, un marché virtuel où artistes et entrepreneurs peuvent créer leurs propres boutiques et télécharger leurs produits.

Dans le cadre de son emploi régulier, elle travaille avec de jeunes autochtones et possède évidemment un réseau d’amis autochtones en Ontario – dans la région de Toronto en particulier – et dans sa province natale du Nouveau-Brunswick.

C’est au fil des années qu’Amanda Bernard a remarqué qu’il existait une foule d’artistes autochtones qui réalisaient des créations magnifiques. Leur travail ne recevait toutefois pas la reconnaissance publique qu’il méritait.

De plus, la jeune femme dit avoir été contactée par un grand nombre de personnes non autochtones qui sont à la recherche de produits authentiques fabriqués par des autochtones.

«Il y a actuellement un problème avec les personnes non autochtones qui profitent des œuvres d’inspiration autochtone. Par exemple, le 30 septembre, les gens sont encouragés à porter des chandails de couleur orange. La journée a été créée pour attirer l’attention sur les pensionnats. J’ai vu et entendu dire que des non autochtones créaient des chandails orange avec des motifs autochtones et en tiraient profit.»

«(Avec Shawish), je veux aider à réduire le nombre d’œuvres autochtones frauduleuses (…) Nous vérifions chaque vendeur afin que chacun puisse se sentir à l’aise en sachant qu’il soutient directement une personne autochtone.»

Amanda Bernard Shawish a créé une plateforme Web destinée à promouvoir les oeuvres et les produits d’artistes et entrepreneurs autochtones de partout en Amérique du Nord. – Gracieuseté Une des images de marque de l’entreprise Shawish. – Gracieuseté

Contrairement à d’autres outils du genre, Shawish ne facture pas de frais mensuels ou de frais de transaction à ses vendeurs. Selon la créatrice du site Web, l’objectif était de le rendre abordable et convivial pour les gens.

En plus de donner un coup de main aux entrepreneurs actuels, Amanda Bernard souhaite également inciter davantage de gens issus des Premières Nations à se lancer dans les domaines artistiques et entrepreneuriaux.

Pour cette passionnée d’art autochtone, il était aussi important, par l’entremise de son entreprise, de promouvoir cette forme d’art et les efforts des entrepreneurs autochtones, afin de perpétuer les traditions et la culture de ce peuple.

«Mon peuple a été contraint de les supprimer et d’oublier. Le perlage autochtone, par exemple, n’a pas seulement une valeur culturelle, mais c’est aussi une forme de guérison spirituelle. Comme mes ancêtres n’ont pas pu le faire, je me suis donné pour mission de poursuivre leurs traditions.»

Le nom Shawish n’a pas été choisi au hasard. Selon Amanda Bernard, Shawish est son vrai nom de famille.

«Lorsque les colons sont arrivés au Canada, ils ont obligé mes ancêtres à changer de nom. À l’époque, ils ont choisi Bernard, parce que c’était le nom de leur prêtre préféré. En appelant la plateforme Shawish, j’honore mes ancêtres.»

En quelques mois, une centaine d’entrepreneurs et d’artistes autochtones se sont inscrits sur Shawish. Jusqu’à présent, les réactions ont été très positives, estime Amanda Bernard.

«Des aînés, des jeunes et des membres de la communauté m’ont contacté. Tout le monde me soutient, en particulier les vendeurs qui expriment toujours leur gratitude. Certains entrepreneurs ne vendent maintenant leurs produits que sur Shawish et cela fonctionne bien pour eux. Je suis toujours ravie de voir les vendeurs réaliser des ventes.»

Même si elle avoue qu’elle est parfois débordée par les événements, notamment en raison de la croissance inattendue de sa plateforme Web, il s’agit néanmoins d’une passion qu’elle compte poursuivre dans le futur.

«Ma prochaine étape sera d’embaucher une autre personne autochtone cette année pour m’aider (…) Il va toujours y avoir des obstacles, mais il faut faire preuve de persévérance.»

«Je veux moi aussi confectionner mes produits avec la marque de commerce Shawish, alors quand je pourrai embaucher quelqu’un pour s’occuper de certains aspects de l’entreprise, j’aimerais bien me lancer là-dedans.»

Même si la majorité de ses membres sont au Canada, la fondatrice de Shawish souhaite étendre son influence aux États-Unis et, éventuellement, dans le monde entier.

«J’ai cette vision d’un marché en ligne où les gens pourraient passer d’une culture autochtone à une autre et voir les produits qui sont disponibles dans ces cultures. C’est évidemment un projet à long terme.»