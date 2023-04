Un an plus tard, Chez Camille renaîtra de ses cendres à Cap-Pelé

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

En l’espace d’un an et quelques jours, le restaurant Chez Camille renaîtra de ses centres à Cap-Acadie, plus précisément à Cap-Pelé.

L’ambiance de travail était plutôt agréable lundi matin dans le nouveau restaurant qui devrait ouvrir ses portes dans quelques semaines, soit le 28 avril. Des travailleurs s’affairaient ici et là, l’un à la peinture des murs, un autre installait une lampe au plafond.

Quelques minutes plus tard, le propriétaire a fait son entrée et semblait satisfait de ce qu’il voyait. Brad Powers est le grand patron de Chez Camille depuis cinq ans.

«Je n’ai pas acheté cet endroit pour ne pas l’utiliser, a-t-il fait savoir, en mentionnant que la décision de reconstruire a été facile à prendre. Je ne vais pas me laisser abattre par un feu. C’est pourquoi j’ai décidé de reconstruire.»

Un incendie d’origine suspecte a détruit le restaurant de fruits de mer au petit matin du 24 avril 2022.

Le propriétaire ne peut toujours pas expliquer ce qui a poussé quelqu’un à mettre le feu à son commerce. À ce qu’il sache, personne ne lui en veut et il ne semble pas avoir d’ennemi.

Il émet l’hypothèse de la jalousie car son restaurant était populaire.

«Durant la COVID, beaucoup de gens ont vécu des temps difficiles, et on est restés relativement occupés pendant cette période. Je ne sais pas…», a-t-il dit.

Sinon, le propriétaire ne rejette pas la possibilité que ce soit l’œuvre d’un pyromane.

«Il se passe quelque chose ici. Il y a eu 29 feux en trois ans dans le secteur, dont 12 dans des entreprises.»

Néanmoins, il se réjouit du fait que moins d’incendies ont été signalés au cours de la dernière année.

Le plus important, selon lui, c’est que son entreprise roule bien et que la communauté semble apprécier son restaurant.

«On a beaucoup d’appui sur Facebook, Instagram. Des gens viennent tourner dans le stationnement. Après l’incendie, beaucoup de personnes âgées sont venues voir. Cet endroit existe depuis 50 ans. Plusieurs personnes ont grandi avec Chez Camille», a-t-il relaté. Ce dernier croit que son restaurant est devenu un symbole important pour la communauté.

En fait, puisque Chez Camille est établi depuis déjà longtemps à Cap-Pelé, le propriétaire veut honorer, à sa manière, la mémoire des personnes qui ont façonné l’entreprise.

Pour que ça n’arrive plus

Que faire pour que ce genre de sinistre ne se reproduise plus?

«Il n’y a pas grand-chose que tu peux faire de plus», a-t-il admis, en ajoutant que le nouveau restaurant sera muni de caméras de surveillance, mais il y en avait aussi sur l’autre bâtiment avant le feu.

Puisque l’élément destructeur a fait son oeuvre entre 2h et 4h du matin, l’homme d’affaires se demande s’il ne devrait pas y avoir plus de patrouilles policières dans le secteur aux petites heures du matin, mais il ne jette pas le blâme sur le travail de la GRC qui doit couvrir tout un district.

Brad Powers affirme qu’il dort mieux maintenant, ce qui n’était pas le cas durant les quatre mois qui ont suivi l’incendie de l’année dernière.

«C’est principalement parce que j’étais furieux à essayer de comprendre pourquoi quelqu’un avait fait ça.»

Une bonne fois, il a tout mis ça de côté et a pensé à l’avenir.

«J’ai mis l’accent sur le positif: la reconstruction, un nouveau bâtiment. Ça va aller mieux.»