Déglaçage: pas assez d’eau dans la rivière Restigouche

Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. L’aéroglisseur brise-glace de la Garde côtière du Canada n’a pu effectuer ses opérations de déglaçage comme prévu sur la rivière Restigouche cette semaine en raison d’un niveau d’eau trop bas.

«Pour briser la glace, on provoque des vagues. Mais en ce moment, il n’y a tout simplement pas suffisamment d’eau pour créer ce mouvement.»

Le capitaine du Sipu Muin, Marty Robitaille, ne s’est pas éternisé sur la Restigouche cette semaine.

Arrivé au Restigouche en pleine tempête samedi, l’aéroglisseur a été forcé à des opérations restreintes en raison d’une visibilité quasi nulle. En dépit de forts vents dimanche, il a pu commencer ses travaux à l’embouchure de la rivière (non loin du pont interprovincial), de sorte à créer un espace suffisant pour permettre à la glace de s’évacuer sans entrave.

Les choses se sont toutefois corsées en amont. Lors de sa tournée préparatoire, le capitaine a constaté que le niveau de l’eau de la rivière était trop bas pour démarrer des opérations de déglaçage.

«Ce n’est pas juste bas, c’est extrêmement bas pour cette période-ci de l’année et on le voit à l’œil sur le bord des rives. Aussi, à la hauteur des îles de Tide Head, les amoncellements de glaces sont énormes, ce qui fait qu’il y a trop d’obstacles pour naviguer. Bref, les conditions ne sont pas encore réunies pour nous permettre de procéder à du déglaçage», souligne le capitaine, jugeant plus sage d’attendre que les niveaux d’eau soient plus élevés.

À ce moment-ci, l’attente est un luxe qu’il peut se permettre. C’est que la température est encore fraîche et que les risques d’inondations dans le secteur de Matapédia sont toujours bas.

En raison de cette incapacité de commencer ses travaux, le capitaine a pris la décision de retourner à nouveau dans la Péninsule acadienne afin de donner un coup de pouce au dégagement des ports de pêche.

«Lorsqu’on regarde les prévisions pour la prochaine semaine, on n’anticipe aucun mouvement sur la Restigouche qui nous permettrait d’avancer dans nos travaux. Dans ces circonstances, on ne reste pas les bras croisés à attendre, on a pris la direction de la Péninsule acadienne où l’on pourra travailler. Le déglaçage des ports de pêche ce n’est pas du tout la même priorité que le risque d’inondation, mais en ce moment ce niveau d’alerte à Matapédia on ne le ressent pas», dit-il.

Pour ce qui est de la Restigouche, ce n’est que partie remise. Le capitaine Robitaille anticipe un possible retour dans la rivière en milieu de semaine prochaine.

«On réévalue au jour le jour, et quand les conditions parfaites se présenteront, on reviendra.»