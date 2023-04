Des fêtes de quartier chaque semaine cet été à Moncton

Le programme Récré Mobile fait peau neuve à Moncton.

Au cours des sept dernières années, ce projet réalisé en partenariat avec le YMCA se voulait surtout une activité destinée aux jeunes dans des parcs, avec de l’animation.

Après la pause imposée par la pandémie, les responsables ont décidé d’insuffler une nouvelle vie au programme en le transformant en fête de quartier.

Chaque mardi pendant 13 semaines (du début juin à la fin août), les résidents auront droit à une grande fête communautaire, entre 18h et 20h.

Auparavant, des équipes d’animateurs et animatrices visitaient quotidiennement les parcs de la municipalité pour proposer des activités aux jeunes.

Les sessions avaient lieu le jour, avec quelques exceptions en soirée.

Mais la formule commençait à battre de l’aile.

«On trouvait que dans les dernières années, les parents étaient moins intéressés à laisser leurs enfants aller au terrain de jeu tout seul. On voyait beaucoup ça avant, mais plus maintenant», explique Monica Tucker, agente de développement communautaire (loisirs) à la ville de Moncton.

«En conséquence, nos chiffres avaient vraiment diminué.»

Pendant les premières années du programme, plus de 6000 jeunes se rendaient dans les parcs pour prendre part aux activités durant l’été.

Mais tout récemment, on avait peine à attirer 2000 enfants.

«Les parents sont généralement au travail. Avec la pandémie, on aurait pensé avoir plus d’enfants parce que plusieurs parents travaillaient à la maison. Mais ce ne fut pas le cas», mentionne Monica Crowley.

«Ce n’est pas que les gens ne sont plus intéressés par le programme. Mais on ne vit plus dans le même monde et je pense qu’il était temps de faire un changement.»

Elle ajoute que plusieurs personnes ont demandé aux autorités municipales d’organiser des fêtes de quartier.

L’idée de transformer le programme Récré Mobile a rapidement fait son chemin.

On a décidé d’ajouter des jeux gonflables, de la musique, des jeux interactifs, de l’animation et des prix de présence.

«Nous avons choisi le mardi parce que plus près de la fin de semaine, les gens ont des activités planifiées. On a aussi beaucoup de festivals et d’événements qui sont gratuits dans la région», précise l’agente de développement communautaire.

«On veut que les gens puissent connaître leurs voisins. Il y a des nouveaux arrivants dans tous les quartiers et beaucoup de gens qui ont déménagé. Nous proposerons une gamme d’activités pour tout le monde.»