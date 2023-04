Grands excès de vitesse: amendes doublées et véhicules confisqués!

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, veut augmenter les amendes pour les très grands excès de vitesse, et promet de confisquer le véhicule des personnes qui conduisent à 50 km/h au-dessus de la limite de vitesse.

Un projet de loi déposé la semaine dernière par le gouvernement progressiste-conservateur vise à punir davantage les conducteurs qui dépassent grandement la limite de vitesse sur les routes de la province.

Actuellement, les amendes imposées pour un excès de vitesse de 50 km/h au-dessus de la limite sont les mêmes que celles imposées à un conducteur qui la dépasse de 80 km/h, soit une amende de 500$ et la perte de 5 points sur le permis de conduire.

Sous la nouvelle loi, qui devrait être adoptée cet été, ceux qui dépassent la limite de vitesse de 50 km/h à 80 km/h se feront aussi confisquer leur véhicule pour une période de sept jours.

Ceux qui conduisent à plus de 80 km/h au-dessus de la limite auront une amende de 1000$, en plus de perdre six points sur leur permis de conduire. Leur véhicule sera aussi confisqué pour 30 jours.

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, affirme que l’idée provient de forces policières du N.-B. qui ont constaté une «tendance à la hausse» concernant les cas extrêmes de vitesse excessive.

«Je croyais qu’il fallait resserrer cela un peu pour s’assurer que les gens qui font de la vitesse excessive aient une peine plus lourde.»

Il s’attend à ce que les chauffards soient particulièrement dissuadés par la menace de perdre temporairement leur véhicule.

«L’amende, c’est une chose. Évidemment, c’est le double. Mais le facteur clé, c’est vraiment la confiscation du véhicule. […] C’est là que ça fera mal aux gens qui font ce genre de choses», a dit le ministre en entrevue.

Il affirme aussi que son gouvernement a réservé 20 millions $ pour augmenter les effectifs des corps policiers du N.-B. Il y aura donc 80 nouveaux agents, dont 51 seront affectés au travail sur le terrain, particulièrement dans les régions rurales.

«Je suis très confiant que tous les coins du N.-B., spécifiquement le N.-B. rural, verra une augmentation [de la présence policière].»

Le projet de loi obligerait aussi les personnes dont le permis de conduire est expiré depuis cinq ans ou plus à refaire leur test de conduite sur la route.

Une initiative bien accueillie

Le projet de Loi visant l’augmentation des sanctions imposées aux automobilistes reconnus coupables de vitesse excessive est généralement bien accueilli par les corps policiers au Nouveau-Brunswick.

La GRC du Nouveau-Brunswick a indiqué que la sécurité des gens sur les routes demeure toujours une priorité absolue.

«La GRC consulte la province et ses partenaires policiers et travaille en étroite collaboration avec eux en ce qui concerne la sécurité routière», a souligné le caporal Hans Ouellette, porte-parole de la police.

«Nous sommes heureux d’avoir l’occasion d’aider à renforcer la sécurité publique pour les Néo-Brunswickois en collaborant aux modifications proposées à la Loi sur les véhicules à moteur dans le but d’améliorer la sécurité routière», a ajouté le représentant de la GRC.

Au Madawaska, la Force policière d’Edmundston salue également l’initiative du gouvernement provincial qui entend procéder à des modifications à la Loi sur les véhicules à moteur.

«Ça ne peut qu’être bénéfique, ce sont des mesures que l’on voit déjà ailleurs dans d’autres provinces et qui peuvent conscientiser les automobilistes. C’est difficile de s’opposer à quelque chose qui vise à rendre les routes plus sécuritaires», a affirmé le chef de police Steve Robinson.

«N’importe quoi pouvant améliorer les routes est le bienvenu. S’il y a de tels changements, c’est qu’il y a encore de l’éducation et de la sensibilisation à faire et qu’il y a un message à passer», a pour sa part souligné Suzanne Themens, la chef de la Force policière de Grand-Sault.

Le projet de Loi stipule qu’une personne qui se fait prendre à conduire à une vitesse atteignant plus de 80 km/h au-dessus de la limite de vitesse verrait son véhicule confisqué pendant 30 jours, en plus de recevoir une amende de 1000 $ et six points d’inaptitude.

Il est toutefois bon de noter que la facture qui sera refilée au conducteur fautif ira bien au-delà du simple montant de 1000 $ stipulé puisqu’une somme équivalente sera requise pour récupérer son véhicule ayant été remisé en plus des primes d’assurance automobile qui grimperont automatiquement durant une période pouvant aller jusqu’à trois ans.