La Force policière d’Edmundston teste l’efficacité des caméras corporelles

Des membres de la Force policière d’Edmundston seront munis de caméras corporelles pendant une période de deux mois, débutant en avril, lors d’un projet-pilote permettant de tester l’efficacité de cet outil.

Selon la Ville d’Edmundston, quatre policiers porteront ces caméras lors de leurs interventions sur le territoire municipal.

«On a un policier par équipe, on s’assure que chaque équipe a sa caméra (…) On a donné la formation aux policiers cette semaine alors c’est frais dans leur mémoire. Le projet a débuté aujourd’hui (5 avril)», a expliqué le chef adjoint de la Force policière d’Edmundston, François Levesque.

L’an dernier, la Force policière d’Edmundston a testé un premier modèle de caméra. Cette année, elle a pris la décision de mettre à l’essai un deuxième produit disponible sur le marché.

La Ville d’Edmundston assure que le projet-pilote a requis l’élaboration d’une politique exhaustive afin de répondre aux préoccupations sur l’atteinte à la vie privée et la confidentialité. Cette politique permet aussi de préciser les types d’interventions pendant lesquels les policiers utiliseront les caméras corporelles.

«Les caméras corporelles seront en fonction en tout temps, mais ce sera au policier de déterminer le moment opportun pour débuter l’enregistrement», a expliqué, dans un communiqué, le chef de la Force policière d’Edmundston, Steve Robinson.

«Les gens vont savoir, parce que sur la caméra, il va y avoir une lumière clignotante et ça émettra un signal sonore. Ça émet aussi une vibration alors le policier sait quand l’enregistrement sera en cours», a ajouté François Levesque.

Depuis plusieurs années, la Force policière d’Edmundston possède un système de caméra et de microphones dans les voitures de police.

Selon François Levesque, les objectifs de cette nouvelle mesure sont d’améliorer la transparence, de conserver la confiance de la population et d’assurer la sécurité des policiers.

«Le mot clé dans ce projet-pilote, c’est la transparence. Ça peut aussi aider à désamorcer certaines situations et les images enregistrées peuvent servir de preuve dans des enquêtes criminelles. Ça peut protéger nos agents contre des allégations d’inconduite qui sont non fondées.»

Certains corps de police de la province, notamment ceux de Bathurst, de Fredericton, de Kennebecasis et de Saint-Jean, ont déjà commencé à utiliser des caméras corporelles comme outils de travail.

M. Levesque reconnaît que ce mouvement à l’échelle provinciale a incité la police d’Edmundston à entreprendre son propre projet-pilote.

«La plupart des services policiers au Nouveau-Brunswick ont des caméras corporelles ou des projets-pilotes en cours. C’est une technologie qui est à notre portée et, actuellement, la population demande de la transparence. C’est un outil que l’on peut utiliser pour cela.»

Le système de caméras corporelles sera évalué par l’administration policière d’Edmundston et ses agents au cours des prochaines semaines. Le facteur de la transparence sera l’élément le plus important, mais on vérifiera également si l’outil est utile pour assurer la protection des policiers et montrer des dossiers judiciaires plus complets.

«Il faut voir s’il y a un avantage à avoir des caméras. C’est certain qu’au niveau de la transparence on ne peut pas le nier», a soutenu François Levesque.

«On sait qu’il y aura des inconvénients et on ne veut pas que nos policiers ne pensent qu’à la caméra et changent leur façon d’intervenir. On ne veut pas changer la police, mais c’est un outil de plus en contexte d’intervention.»

L’utilité et les limites de la caméra corporelle

Selon la professeure en criminologie à l’Université de Moncton, Véronique Chadillon-Farinacci, une caméra corporelle se veut une sorte de témoin technologique qui sera en mesure de corroborer la version du policier lors d’un incident quelconque.

Même si la justification habituelle des corps policiers qui adoptent la caméra corporelle est d’améliorer la confiance de la population, Mme Chadillon-Farinacci ne croit toutefois pas que cet outil atteigne son objectif.

«Il y a eu des études au Canada et aux États-Unis sur différents projets-pilotes de mise en place de caméras corporelles et la conclusion est que ça n’influence pas la confiance du public. Concrètement, les gens ne feront pas plus ou moins confiance à la police en raison des caméras corporelles.»

La professeure en criminologie a utilisé l’affaire George Floyd pour illustrer que la présence de caméras corporelles sur les policiers qui sont intervenus n’a pas empêché le drame de se produire.

Selon elle, l’utilisation de caméras chez les policiers est aussi une forme de réaction au fait que, dorénavant, beaucoup plus de gens sont en mesure de filmer des incidents avec leurs cellulaires.

«Souvent, quand les citoyens filment, on va seulement avoir un extrait et on n’aura pas nécessairement le contexte. L’angle, par rapport à l’incident, peut amener des interprétations différentes, mais si la caméra est installée sur le policier on peut penser que, lorsque l’on traitera l’enregistrement, on aura accès à ces éléments de contexte.»

Cependant, les limites à l’utilisation d’un tel outil sont nombreuses, estime Véronique Chadillon-Farinacci.

Se fiant à certaines études, elle affirme que les limites les plus courantes sont associées à la gestion de cette technologie.

«Il y a plusieurs critères. Est-ce que l’on enregistre toutes les interventions? À partir de quand on enregistre? Quand l’enregistrement est terminé, à quel endroit emmagasine-t-on ces vidéos? Qu’est-ce que l’on fait avec ces vidéos et qu’est-ce que l’on visionne? Ce sont tous des paramètres qui changent d’un corps policier à l’autre et ce ne sont pas tous les corps policiers qui ont l’infrastructure pour traiter toute cette information-là.»

Même si elles servent à apporter d’autres éléments de contexte pour aider à la compréhension d’une intervention policière, Mme Chadillon-Farinacci ne croit pas qu’une caméra va nécessairement permettre de prévenir les incidents qui dégénèrent ni l’emploi de la force.

«On ne peut pas penser que les policiers vont changer leurs habitudes en lien avec ça, ce qui est quand même correct, car on peut tenir pour acquis que quand ils emploient la force, c’est qu’ils ont des motifs extérieurs à la caméra de le faire. C’est ce qu’on souhaite.»

La question de l’utilisation de caméras corporelles a notamment été soulevée à la suite du décès de Chantel Moore, cette jeune femme autochtone qui a été abattue par un policier d’Edmundston, en juin 2020, lors d’une intervention qui a tourné au vinaigre.

Véronique Chadillon-Farinacci doute qu’une caméra corporelle ait pu sauver la vie de la femme, mais elle aurait probablement permis de récolter plus d’information au sujet de l’incident.

«Une caméra, selon l’angle, n’offre pas toujours un portrait parfait», précise-t-elle toutefois.

Dans le cas de la police d’Edmundston, elle souhaite que celle-ci se base sur une évaluation rigoureuse et ciblée sur des objectifs précis afin qu’un système efficace soit mis en place par la suite.

«Il y a une différence entre, faire un projet-pilote pour voir comment ça va, versus un projet-pilote qui se penche sérieusement à savoir s’il atteint les objectifs. Ça coûte cher ces technologies-là alors est-ce que l’on met notre argent à un endroit où ça fonctionne?»