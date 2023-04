Le salaire du VP nucléaire est plutôt de 1,3 million $, selon Énergie NB

Énergie NB se corrige: le salaire de son vice-président du nucléaire est plutôt de 1,3 million $, et non pas 912 000$.

Son salaire se situe plutôt entre 975 000 $US et 999 000 $US, selon Énergie NB, soit entre 1 310 000$ canadiens et 1 344 900$ canadiens au taux de change actuel.

Louise Comeau, du Conseil de conservation du N.-B., a sursauté en voyant des reportages sur le salaire de Brett Plummer, VP du nucléaire d’Énergie NB, la semaine dernière.

Elle a constaté que le chiffre divulgué par Énergie NB aux médias était plus bas que celui qui se trouve dans des documents fournis par la société de la Couronne à la Commission de l’énergie et des services publics, au cours des derniers mois, dans le cadre de sa demande d’augmentation de tarifs.

Selon ce document, Énergie NB estimait alors son salaire à 1,2 million $ canadiens, la meilleure rémunération de tous les cadres de la société.

La semaine dernière, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland, a affirmé qu’il s’attendrait à ce qu’Énergie NB soit en mesure de justifier ce salaire si jamais la société de la Couronne venait à conclure une entente avec Ontario Power Generation pour améliorer le rendement de la centrale nucléaire de Point Lepreau.

Le rendement de cette centrale est l’une des principales responsabilités de M. Plummer.

Or, selon d’autres documents remis à la commission, ce rendement est bien en-dessous des attentes d’Énergie NB.

Louise Comeau rappelle que la centrale a eu plusieurs pannes imprévues et représente tout un casse-tête pour Énergie NB en termes d’entretien.

«Ce qui est intéressant, c’est que la personne qui gagne de l’argent pour améliorer la gestion de la centrale, son salaire augmente assez régulièrement, alors que la performance de la centrale diminue.»