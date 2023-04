Nouvelle image de marque et nouveau nom pour CCNB-INNOV

Désireux de se doter d’une nouvelle identité à l’aube de son passage à l’âge adulte, le CCNB-INNOV est devenu tout simplement INNOV.

La direction du CCNB et de son réseau de recherche appliquée et d’innovation ont annoncé mardi les grandes lignes de cette nouvelle image de marque dans leurs installations de Bathurst.

«En plus d’avoir une nouvelle image, l’objectif en arrière de tout ça est de démontrer que nous sommes un leader en matière de recherche appliquée», a indiqué Daniel Laplante, directeur d’INNOV.

«Nous étions rendus à un point où l’on devait prendre notre place comme un centre officiel de recherche appliquée et de se positionner dans cette industrie au Nouveau-Brunswick et au Canada tout en continuant de servir les entreprises de notre province».

En adoptant l’appellation INNOV, la direction du collège communautaire dit aussi vouloir traduire plus facilement sa raison d’être qui n’implique pas des programmes de formation, même si certains élèves des CCNB peuvent profiter de stages et de projets de recherche.

Depuis 2005, INNOV se veut un partenaire de choix pour les entreprises et les organisations dans la réalisation de leurs projets d’innovation et de recherche appliquée à travers ses trois divisions de recherche en bioéconomie, fabrication de pointe et en matériaux de pointe.

«Nous souhaitons qu’INNOV ne soit plus le secret le mieux gardé du CCNB, a déclaré Pierre Zundel, le PDG du CCNB.

En plus d’un nouveau site web, le CCNB a dévoilé le nouveau logo de son réseau de recherche appliquée et d’innovation.

Celui-ci arbore le bleu et le vert à travers un lettrage qui rappelle le logo du CCNB.

«On se positionne pour jouer dans la cour des grands avec un désir de mieux se faire connaître et faire la démonstration de toute notre expertise».

INNOV figure depuis une dizaine d’années dans le top-50 des collèges canadiens actifs en recherche appliquée, dont six fois dans le TOP 25.