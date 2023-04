Un grand lapin à moto parcourt les routes pour célébrer la fête de Pâques

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

À compter de jeudi, si Dame Nature le permet, les conducteurs de la région de Moncton pourraient apercevoir sur leur route un grand lapin roulant à moto.

Stéphane Comtois reçoit de nombreux messages et participe à différentes activités depuis les derniers jours. Dimanche, il était l’invité d’une activité privée à l’extérieur de l’école Abbey-Landry de Memramcook. La même chose est survenue au Centre communautaire d’Irishtown.

«Pour Pâques même, je sors le jeudi et je visite les écoles, les garderies, les centres avec des enfants ayant des difficultés qui ne peuvent pas sortir et des centres pour personnes âgées, explique l’homme déguisé en lapin de Pâques. De deux ans à 92 ans, ça fait rire tout le monde, il n’y a pas d’âge pour ça.»

Parlant des personnes âgées, lorsque le lapin s’arrête aux feux de circulation, certaines le regardent avec de beaux sourires.

«Vendredi, samedi et dimanche, c’est 12 heures par jour et j’essaie de faire tous les chemins que je peux à Moncton, à Dieppe et à Riverview. Cette année, j’ai reçu presque une centaine de demandes pour aller à Shediac. J’attends juste la permission de la GRC», indique le motocycliste déguisé en lapin.

En fait, il veut recevoir l’aval de la GRC dans ses démarches, car il est très conscient du fait d’être une distraction au volant.

«Je suis sur le chemin et il y a des gens qui prennent des vidéos et des photos pendant qu’ils chauffent, raconte-t-il. Parfois, il arrive à une intersection, la lumière change au vert et la circulation est ralentie.»

«Il y a du monde qui sont corrects avec ça. Il y en a beaucoup qui vont mettre les ‘‘flashers’’, mais ça n’a jamais causé d’accident ni arrêté le trafic», précise-t-il.

En fait, une seule fois sa présence a provoqué un accrochage à une intersection du chemin Mountain, à Moncton, mais rien de sérieux.

L’un des véhicules a légèrement frappé l’autre lorsque les deux conductrices impliquées sont sorties de leurs voitures avec leurs téléphones portables pour prendre en photo le lapin de Pâques.

L’homme déguisé, qui les suivait, est descendu de sa moto pour voir si elles étaient correctes. Les deux dames voulaient un câlin du lapin de Pâques. Tout s’est terminé dans la bonne humeur et sans dommage significatif.

Tous les dons amassés par «Biker Bunny» sont versés au programme Bon départ (Jumpstart) de Canadian Tire. «Cent pour cent des dons vont là», ajoute le motard altruiste.

Le Dieppois a été monoparental longtemps et le programme Bon départ a permis à son fils de prendre part à des activités sportives.

«C’est un excellent programme que j’aime supporter.» À sa première année, en une journée, le lapin en moto a récolté au-delà de 10 000$ pour le programme caritatif.

Les gens du grand Moncton pourraient apercevoir «Biker Bunny» au cours des prochains jours. – Gracieuseté Stéphane Comtois prend beaucoup de plaisir à jouer son personnage. – Gracieuseté

À ses débuts

L’initiative personnelle de Stéphane Comtois a débuté il y a huit ans. Avant que le lapin de Pâques enfourche sa moto, il se rendait déguisé dans les hôpitaux et les centres de personnes âgées.

Lors d’un beau dimanche de Pâques alors qu’il faisait 18 degrés Celsius, il a pensé sortir sa moto et se promener autour de sa demeure, habillé en lapin de Pâques. «J’ai fait le tour, j’arrive chez nous, je me déshabille. Là, mon garçon me dit: Papa! tu es sur YouTube!»

Quelqu’un dans le voisinage l’avait enregistré alors qu’il roulait en moto, déguisé. Deux jours plus tard, son garçon lui signale que 8000 personnes avaient visionné la vidéo.

À partir de là, des gens voulaient communiquer avec «Biker Bunny.» En fait, l’un d’entre eux voulait l’inviter à une fête d’enfants. Cette diffusion a eu l’effet boule de neige que l’on connaît aujourd’hui.

Même huit ans plus tard, Stéphane Comtois devient excité deux mois avant Pâques.

Son initiative lui apporte beaucoup sur le plan personnel. «On est rendu dans un temps où personne ne sourit. Les gens sont stressés avec l’argent, les enfants, le travail, l’épicerie. Je sais qu’à 9h le matin, si quelqu’un arrête et me voit aux lumières, et bien je sais qu’à 6h le soir il va encore en parler, ça dure.»

Il a l’intention de jouer son personnage aussi longtemps qu’il le pourra. Son fils Sheldon, âgé de 16 ans, est son plus grand partisan.

Il y a quelques semaines, il lui a dit: «Pap, si jamais tu décides de ne plus faire ça, je veux que tu me montres comment le faire.»