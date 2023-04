Une immigrante appelle à rémunérer davantage les préposés aux soins

Aissatou Diyo Diakite a travaillé pendant plusieurs mois dans un foyer de soins comme préposée en 2021. Aujourd’hui stagiaire en communication à la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, elle dénonce le faible salaire qu’elle a reçu au service des personnes âgées.

«Je ne comprends pas qu’un travail essentiel soit sous-rémunéré, lance Aissatou Diyo Diakite, au sujet des préposés dans les foyers de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick. Avec ce boulot, c’était impossible de subvenir à mes besoins: me nourrir, me loger et payer mes études.»

L’étudiante en quatrième année au programme d’information-communication de l’Université de Moncton fait référence à 2021. Cette année-là, elle a travaillé dans un foyer de soins spéciaux de Dieppe.

À l’époque, le salaire minimum s’élevait à 11,75$ l’heure (il est de 14,75$ maintenant). Elle a reçu une paie juste un peu supérieure: 12,50$ l’heure.

Pour la mériter, elle devait donner des bains, débarrasser et nettoyer une salle à manger, répondre aux appels de résidents en perte d’autonomie, prendre leur pression et rapporter leur état de santé à des superviseurs.

Elle a effectué ces tâches à temps plein pendant cinq mois, puis à temps partiel pendant cinq autres mois. Et ce, en pleine pandémie.

«Il faut travailler en foyer de soins pour connaître les difficultés de ce travail. Ça demande beaucoup d’efforts physiques et mentaux, affirme la femme âgée de 23 ans. Or, je connais des préposées qui sont obligées d’avoir un emploi en plus de celui-là pour subvenir à leurs besoins.»

La Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick a estimé que les préposés dans les foyers de soins spéciaux avaient un taux horaire d’entrée de 14,50$ en 2021. Ce salaire était sous-valorisé de 8$ et entraînait des difficultés de recrutement et de rétention, selon le groupe de pression.

Le gouvernement provincial aide les foyers de soins spéciaux à payer leurs employés. En 2021, le ministère du Développement social a financé une augmentation salariale, pour que les travailleurs de ce secteur gagnent en moyenne de 15,50$ l’heure. Il l’a aussi fait dans son budget 2022-2023. Il compte le faire à nouveau durant l’année fiscale en cours.

Sa porte-parole, Rebecca Howland, a néanmoins fait valoir les efforts de recrutement à l’international de son ministère pour lutter contre le manque de main-d’œuvre dans les foyers de soins, en mars.

Femmes immigrées

Mme Diakite a remarqué que les préposées de son foyer de soins spéciaux étaient en majorité immigrantes et souvent originaires d’Afrique, comme elle.

C’est le cas en général dans les foyers pour aînés francophones du Grand Moncton, selon un sociologue de l’U de M, Leyla Sall.

Celui-ci affirme que les postes de préposés, difficiles à pouvoir, semblent réservés à des immigrants aux compétences limitées en anglais, dans son livre L’Acadie du Nouveau-Brunswick et «ces» immigrants francophones, paru en 2021.

«Les discriminations raciales semblent avoir plus de probabilités de se produire lorsqu’il s’agit d’emplois de qualité, a écrit le chercheur. Le véritable défi des immigrants francophones dans les Maritimes n’est pas de trouver du travail, mais plutôt de trouver un travail de qualité dans leurs domaines de formation respectifs ou dans des domaines connexes.»

M. Sall a rapporté que les étrangers constatent l’existence de réseaux professionnels tricotés serrés, fonctionnant par le bouche-à-oreille, encourageant le favoritisme et excluant les nouveaux arrivants.

Il a tiré ces constats après 78 entretiens menés dans les trois grandes villes du Nouveau-Brunswick, dont la plupart (45) à Moncton, et une participation à deux groupes de discussion.

«Je fais un stage en communication à la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, mais je n’ai pas encore eu l’occasion de travailler dans ce domaine encore, déplore Mme Diakite. Pourtant, les Canadiens de ma classe sont sur le marché du travail, comme animateur radio par exemple. J’ai postulé à des emplois en communication, mais on ne m’a pas encore rappelée.»

L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques a sondé 400 immigrants francophones dans les provinces de l’Atlantique (dont 80% résidaient au N.-B.) en 2020. Près des deux tiers (64%) des répondants travaillaient. Deux tiers de ceux-ci jugeaient que leur travail correspondait tout à fait (36%) ou plutôt bien (28%) à leur formation et niveau d’expérience.