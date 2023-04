Des chefs Mi’gmaq en faveur du changement de nom de l’Université de Moncton

Des chefs des communautés Mi’gmaq du Nouveau-Brunswick appuient le changement de nom de l’Université de Moncton pour un nom «plus inclusif et moins offensant».

Les chefs indiquent qu’ils plaident auprès des gouvernements pour changer les noms d’endroits considérés racistes ou offensants, ou des lieux qui portent le nom de personnages historiques qui ont causé des traumatismes à certains groupes.

«Nous reconnaissons que de nombreux noms colonialistes continuent de susciter de la douleur et des traumatismes aux membres de nos communautés et à d’autres groupes et cultures et nous sommes heureux de soutenir votre changement de nom», écrivent les chefs des neuf communautés Mi’gmaq du N.-B. dans une lettre envoyée au recteur Denis Prud’homme.

Le chef Terry Richardson, de la Première Nation de Pabineau, précise que le nom de l’université n’est pas offensant pour les peuples Mi’gmaq et que les chefs veulent simplement appuyer la demande d’une partie de la communauté acadienne.

«C’est pour appuyer le peuple acadien. C’est un nom offensant pour lui», avance-t-il.

Il propose d’ailleurs le nom de «Université de la francophonie du Nouveau-Brunswick».

«Je sais qu’il y a un coût qui vient avec [un changement de nom], mais quand il y a un nom qui est toujours dans ta face, qui n’est pas bon pour ta culture, pour l’histoire, pourquoi ne pas le changer?»

Dans leur lettre, les chefs rappellent le rôle de Robert Monckton dans la Déportation des Acadiens.

«Cet événement est largement considéré comme crime contre l’humanité. Au cours de cette période, les Mi’gmaqs ont offert refuge et protection à de nombreux Acadiennes et Acadiens. Cela a contribué à renforcer une relation mutuelle qui se maintient encore de nos jours», écrivent la chef Rebecca Knockwood et le chef George Ginnish.

Une pétition en faveur du changement de nom de l’Université de Moncton, lancée par le militant Jean-Marie Nadeau, a recueilli 1200 signatures et l’appui de plusieurs personnalités publiques.

Cette semaine, dix personnalités acadiennes ont signé une lettre pour s’opposer au changement de nom de l’université, dont l’ancien juge de la Cour suprême Michel Bastarache, l’ancienne ministre Aldéa Landry et le professeur Donald Savoie.

Ils écrivent notamment que le changement de nom ne règlerait pas les nombreux défis qui guettent l’institution et que cette question laisse les jeunes indifférents. Ils craignent aussi que cela ait un impact sur la réputation de l’Université de Moncton.

«Tout le monde a le droit à leur opinion», dit le chef Terry Richardson. Il estime qu’un large sondage devrait être mené sur la question.