Des doutes sur les progrès des négociations entourant la Boucle Atlantique

Des observateurs du secteur énergétique doutent que les négociations entourant la Boucle Atlantique progressent aussi bien que l’affirme le gouvernement fédéral.

Lors d’une récente entrevue accordée à CBC, Dominic LeBlanc, ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, a dit être optimiste qu’une entente sera conclue au cours des prochains mois entre le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse afin de faire progresser le dossier de la Boucle Atlantique.

Il s’agit d’un dossier prioritaire pour le gouvernement Trudeau. Dans son budget présenté à la fin mars, le fédéral a indiqué qu’il accorderait 20 milliards de dollars afin d’appuyer des projets verts de production, de transport et de stockage électrique, dont la Boucle Atlantique.

Ce vaste chantier énergétique vise à créer un corridor énergétique afin de permettre des échanges d’électricité entre le Québec et les provinces maritimes. Il s’agit de la pièce maîtresse du plan fédéral visant à verdir la production électrique au Canada.

En janvier 2021, Dominic LeBlanc avait prédit qu’une entente serait rapidement signée, tout comme la construction de l’infrastructure nécessaire afin que le projet aille de l’avant.

Plus de deux ans plus tard, l’entente est toujours attendue.

D’après Larry Hughes, un professeur de l’Université Dalhousie qui s’intéresse aux politiques publiques entourant l’énergie, il sera très difficile de compléter le projet d’ici 2030, soit la date butoir fixée par le fédéral afin de fermer les centrales thermiques polluantes du pays.

«On a sept ans, mais vu la complexité du dossier, c’est comme si c’était demain. La boucle va nécessiter plusieurs années à se concrétiser. Si on construit d’autres lignes de transmission du Québec vers le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, ces projets vont devoir respecter certaines exigences environnementales et il pourrait y avoir de l’opposition de certains groupes de citoyens, de communautés autochtones.»

Il souligne d’ailleurs que jeudi, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a dit ne plus avoir confiance que le projet ira de l’avant.

«C’est une indication que les choses ne sont pas aussi roses que ce qu’essaye de nous faire croire M. LeBlanc», analyse M. Hughes.

Pierre-Olivier Pineau, professeur et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal, constate pour sa part qu’il est difficile d’avoir l’heure juste sur les négociations.

«Il semble qu’il y a des problèmes politiques énormes, dit-il. Malheureusement, toutes les négociations se sont faites derrière des portes closes et très peu d’informations sont partagées. À mon avis, c’est une très mauvaise manière de procéder puisque nous sommes dans le brouillard complet.»

Au lendemain de la présentation du budget fédéral, Blaine Higgs a pour sa part indiqué qu’il avait l’intention de regarder les bienfaits du projet.

Pour une collaboration régionale

Bien qu’il dise croire aux vertus sociales et économiques du projet, M. Pineau doute lui aussi qu’il aille rapidement de l’avant.

Le principal problème réside dans l’organisation même du secteur de l’énergie au pays.

«C’est une aberration que les provinces de l’Atlantique et le Québec aient chacun leur système de production d’électricité géré de manière complètement indépendante, analyse le spécialiste. Il faudrait que les citoyens renoncent à avoir des entreprises provinciales et qu’il y ait une planification régionale afin d’identifier les besoins et les meilleurs sites de production d’énergie sans carbone.»

Malheureusement, toutes les parties impliquées tentent de tirer la couverture de leur bord, illustre-t-il.

C’est ce qui fait dire à M. Pineau que le Canada devrait peut-être s’inspirer de ce qui se fait aux États-Unis ou en Europe où il existe des instances pouvant réglementer le secteur de l’énergie.

«Mon intention, ce n’est pas de dire que les provinces doivent perdre toute leur autonomie, mais ces petites chicanes entre provinces sont ridicules. Nous avons un défi majeur et si on ne le relève pas, ça va coûter beaucoup d’argent, il faut collaborer.»

Augmentation de la demande

Au cours des prochaines années, les besoins en électricité au Québec vont exploser en raison de l’intention du gouvernement Legault d’électrifier le transport.

Si la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick développent leur capacité de production éolienne en mer, les provinces de l’est pourraient contribuer à répondre à la demande grâce à des échanges bidirectionnels de la Boucle Atlantique.

«Le Québec a un rôle important à jouer grâce à ses réservoirs hydroélectriques, qui serviront de stockage, un peu comme des piles. En période de grands vents, les surplus des éoliennes pourraient servir à alimenter les Québécois. Pendant ce temps, l’eau des barrages du Québec pourra être emmagasinée et lorsque la demande d’électricité dépassera la production des éoliennes, le Québec pourra envoyer son énergie vers les provinces maritimes.»

Les négociations entourant la Boucle Atlantique ne visent donc pas qu’à permettre de construire des lignes de transmission électrique. Il faut aussi réformer le cadre réglementaire et commercial de la région.

«Si on ne fait pas ces réformes, ça va complexifier la transition énergétique et les perdants, ce ne seront pas les Québécois qui ont déjà un réseau d’électricité vert. Ce seront les provinces qui devront remplacer leurs centrales au charbon, au pétrole ou au gaz naturel par des énergies renouvelables, ce qui va entraîner de gros coûts si on ne s’entend pas avec le Québec.»

Dominic LeBlanc n’était pas disponible afin d’accorder une interview au journal, jeudi.