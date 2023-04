Un joyau centenaire en plein coeur d’Edmundston

Il y a une centaine d’années, c’est à sueur d’hommes que commençaient les travaux qui allaient préparer le terrain pour la construction de l’un des monuments les plus incontournables de la région du Madawaska, la cathédrale de l’Immaculée-Conception.

Pour les gens qui visitent Edmundston pour la première fois, il leur est difficile d’ignorer la présence de ce lieu de culte qui, perché sur une petite colline en plein centre-ville, ressort véritablement du paysage.

La cathédrale de l’Immaculée-Conception a été réalisée en grande partie grâce à l’influence du Père William J. Conway, mais aussi en raison de la générosité et du travail des paroissiens.

«C’était une période de récession. Ça n’a pas été facile, mais les gens ont été généreux», explique Gilbert Cyr, vice-président aux affaires économiques et guide à la cathédrale de l’Immaculée-Conception.

La construction commence en 1925 et se termine en 1927. C’est du moins le cas pour l’extérieur et la chapelle Saint-Pierre. L’intérieur, comme on le connaît aujourd’hui, n’est terminé qu’en 1941.

Selon les informations trouvées sur le site Web de Lieux patrimoniaux du Canada, les plans ont été conçus par Ies architectes Beaulé et Morissette de la ville de Québec. L’édifice présente un amalgame de styles roman et gothique.

La décoration intérieure et extérieure est l’œuvre de plusieurs artisans professionnels dont Nincheri, Bonnet, Laporte, Bourgault, ainsi que l’artiste madawaskayen Claude Picard.

La valeur esthétique du lieu se caractérise aussi par l’ensemble des matériaux de construction, dont 21 types de pierre et de marbre en provenance d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Nord.

Le 20 février 2001, la cathédrale a été nommée lieu historique provincial. Elle est inscrite au répertoire canadien depuis 2004.

Évidemment, la principale raison d’être de l’église est d’offrir un lieu de culte aux fidèles, en plus d’être le siège de l’évêque du diocèse. Pendant plusieurs années, les revenus de l’église étaient assurés par les pratiquants qui fréquentaient les lieux en grand nombre.

Au fil des années, la cathédrale a vécu une diminution du nombre de fidèles. Les revenus sont moindres, mais les dépenses continuent de grimper.

«Ça nous coûte un bras et une jambe pour chauffer la cathédrale au mazout et pour l’assurer. Il y a de moins en moins de pratiquants, mais, heureusement, il y a encore des gens généreux. On a de beaux dons de temps en temps», a expliqué Gilbert Cyr.

Une évaluation de la cathédrale, réalisée l’année dernière, a confirmé qu’elle était relativement en bon état, même si quelques travaux sont nécessaires, notamment du côté de la toiture et du système de chauffage.

De lieu de culte à attraction touristique

La cathédrale a toutefois un point commun avec bien d’autres bâtiments du genre partout dans le monde: son potentiel touristique. Dans cette optique, de nouvelles stratégies ont été développées afin de s’approcher un peu plus du seuil de rentabilité.

Tourisme Edmundston inclut souvent l’église dans sa liste d’endroits à promouvoir dans la région. Un profil du bâtiment est aussi disponible sur son site Web.

«L’office du tourisme et la Ville d’Edmundston sont très intéressés par notre cathédrale. Comme il s’agit de l’église du diocèse, nos campagnes de promotion s’adressent à tout le monde de la région», a ajouté Gilbert Cyr.

Au fil des années, elle a davantage été incluse dans les activités touristiques. Lors de la Grande virée des lutins, qui se déroule au centre-ville d’Edmundston pendant la période des Fêtes, la cathédrale est illuminée afin de la mettre en valeur. On a même demandé à la Ville d’Edmundston d’évaluer la possibilité de l’éclairer tout au long de l’année.

C’est sans compter les visites guidées qui y sont offertes depuis plusieurs années et les divers spectacles qui y sont également organisés.

«On a des autobus de touristes qui nous visitent. On a d’ailleurs des visites qui sont déjà à l’horaire pour le mois de juillet (…) Dans la majorité des cas, les touristes repartent émerveillés», a mentionné M. Cyr.

Dans le cas des spectacles, la cathédrale mise davantage sur les spectacles de musique classique, de chants de chorale et de concerts d’orgue, notamment en raison de la présence de l’imposant orgue Casavant composé de quelque 3000 tuyaux, 45 jeux et trois claviers.

«Au fil des années, nous avons réfléchi à des moyens de rendre notre belle cathédrale rentable. Ce n’est pas tous les types de concerts qui sont appropriés pour une église alors on doit être sélectif (…) À date, on a été chanceux avec nos concerts», a raconté Gilbert Cyr.

«En plus d’un endroit de culte, il faut que ce soit un endroit culturel, avec de beaux concerts et de la belle musique, pour essayer d’intéresser la population à venir nous visiter. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à nos concerts qui n’avaient jamais mis les pieds dans la cathédrale.»

Le vice-président aux affaires économiques de la cathédrale croit également qu’il y a lieu d’accueillir d’autres bureaux et d’accommoder certains organismes dans ses locaux.

«On souhaite attirer certains bureaux du diocèse qui sont ailleurs afin de rentabiliser la bâtisse (…) On a aussi loué la chapelle Saint-Pierre lors des dernières élections.»

L’historienne Nicole Lang, qui admet son penchant pour l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Basile et les religieuses hospitalières qui sont arrivées au Madawaska il y a 150 ans, estime que la cathédrale de l’Immaculée-Conception n’est pas bien loin derrière.

«Les monuments historiques comme la cathédrale sont imposants. Quand tu vas à l’intérieur, c’est vraiment impressionnant, que ce soit en raison des vitraux, le marbre, etc. Ce sont des monuments qui attirent beaucoup les gens d’ici et d’ailleurs.»

Pour illustrer ses propos, Nicole Lang a raconté que dans le cadre d’un projet organisé dans l’une de ses classes d’Histoire, lorsqu’elle était professeure à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, ses étudiants avaient été invités à visiter la cathédrale. Selon elle, même si la plupart des membres du groupe n’étaient pas des pratiquants, ils ont néanmoins été impressionnés par la richesse historique de l’église.

«Ça m’a impressionné de voir l’intérêt des jeunes lors de la visite. Ils ont été fascinés, car il s’agit d’un monument historique impressionnant. Ils n’en revenaient pas. Pour eux, ce monument était intéressant, pas en raison du facteur religieux, mais comme endroit historique.»

Selon elle, cette œuvre architecturale est effectivement importante chez les personnes religieuses et les touristes, mais elle possède aussi un lien familial et communautaire important.

«Souvent, la population a contribué à la construction de ces monuments importants qui ont été érigés lorsqu’il y avait plus de fidèles effectivement.»

Mme Lang soutient que même si de nombreuses familles sont plus ou moins pratiquantes, le lieu de culte vient jouer un rôle dans leur vie, souvent lors de moments charnières de leur vie, comme la naissance ou le décès d’une personne.

«Un nouveau-né, on veut souvent le faire baptiser. On va se marier à l’église, même s’il y en a beaucoup maintenant qui choisissent le mariage civil. C’est un endroit où l’on se retrouve encore beaucoup lorsqu’il y a un décès. Oui, il y a l’histoire religieuse, mais il existe aussi cette tradition familiale qui demeure importante.»

«C’est l’une des raisons qui expliquent pourquoi les gens sont si affectés lorsque l’on doit détruire une église. Il y a un attachement à ces lieux-là.»

Certains de ces lieux de culte ont aussi trouvé une nouvelle vocation. À Edmundston, une ancienne église a d’ailleurs été convertie en bibliothèque publique en 2000. D’autres sont transformées en auberges ou en immeubles à appartements.

Nicole Lang ne croit toutefois pas que ce type de plans soit valable pour la cathédrale d’Edmundston.

«On parle d’une cathédrale et non pas d’une sainte église. Il est clair que pour le diocèse, c’est un monument qui est important. Ça m’étonnerait que la cathédrale disparaisse comme lieu de culte.»