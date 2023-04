Un plan ambitieux à Moncton: piscine, patinoire et un 2e CEPS

Après trois ans de travaux, de recherches et de consultations, la ville de Moncton se dote enfin d’un plan directeur des loisirs.

Le document de 120 pages a été adopté par le conseil municipal lors de la dernière réunion publique, malgré une certaine controverse (trois conseillers ont voté contre pour différentes raisons).

Le plan prévoit notamment la construction d’une piscine extérieure dans le secteur nord de la ville, d’une autre surface glacée et de bâtiments à usages multiples, semblables au CEPS Louis-J.-Robichaud.

«La ville voulait comprendre ce dont les citoyens auront besoin en matière de loisirs et d’infrastructures au cours des 10 prochaines années», explique Jim Scott, architecte et planificateur à la ville de Moncton.

Selon les projections, la population de la municipalité passera de 80 000 à plus de 100 000 d’ici 2032.

Le plan sépare le territoire en cinq zones de «communautés de loisirs» et comprend 92 grandes idées qui seront explorées.

Le document comprend également 20 mesures concrètes, notamment pour maximiser l’utilisation du Colisée et de l’Agréna.

«Le complexe existant du Colisée et de l’Agréna sont de puissants actifs régionaux qui permettent d’exercer des activités supplémentaires pour appuyer l’évolution et la croissance de la communauté des sports et des loisirs de Moncton. En plus de favoriser l’activité sur le marché des salons professionnels et grand public, cette mesure fera de ce complexe l’une des installations polyvalentes les plus attrayantes dans les provinces de l’Atlantique», peut-on lire dans le rapport.

On évoque aussi la possibilité de construire un complexe qui comprendrait un terrain de rugby et de cricket, afin de répondre aux besoins des nouveaux arrivants.

Le plan suggère également la possibilité de créer un centre récréatif polyvalent régional doté d’installations aquatiques modernes qui permettrait d’organiser des événements d’envergure.

De l’opposition au plan

L’adoption n’a pas fait l’unanimité autour de la table, loin de là.

Trois conseillers s’y sont opposés, dont Daniel Bourgeois.

Il dénonce le fait que plus de 2000 citoyens du secteur du chemin Salisbury soient laissés pour compte et que le plan se concentre uniquement sur les secteurs les plus peuplés.

«Il y a quatre petits parcs dans le coin, mais pas grand-chose d’autre. Il n’y a aucune infrastructure qui permette des activités intérieures. Ces gens doivent présentement utiliser leur voiture pour avoir accès à leurs loisirs», souligne-t-il.

«Il n’y aura jamais de croissance de la population dans le secteur si on continue de penser de cette façon. Les résidents payent les taxes comme les autres, mais ils n’ont pas les mêmes services que les autres citoyens.»

Le conseiller Bourgeois a tenté de faire inclure un principe d’équité dans le plan, mais son amendement a été défait.

«On se prépare à investir des millions de dollars dans des infrastructures de loisirs dans différents secteurs de la municipalité et tous ces gens n’auront absolument rien. Ce n’est pas équitable», affirme-t-il.

«Peu importe le nombre de résidents dans un secteur, il devrait y avoir un niveau minimum d’infrastructures de sport ou de loisirs dans leur coin.»

La municipalité n’a pas perdu de temps à mettre ce plan en œuvre puisqu’une étude de faisabilité sur la construction d’une nouvelle piscine est déjà en chantier.