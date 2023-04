Cocagne: des bénévoles tentent de faire construire des logements pour aînés

Si Cocagne veut, Cocagne peut! Cette devise convient à la persévérance des membres de l’association Résidences Cocagne. Ceux-ci tentent de faire construire des logements pour personnes âgées, dont plusieurs unités abordables, depuis 2020.

Ils veulent permettre au plus grand nombre de personnes âgées possible de vieillir dans leur communauté, à Cocagne, dans la nouvelle municipalité de Beausoleil. Ils ont donc formé une association en novembre 2020: Résidences Cocagne.

«Nous sommes sept ou huit», compte le président de l’organisme, Harold McGrath. «Le groupe est surtout composé de personnes âgées à la retraite», indique le vice-président, Donald Hébert. «Il y a aussi une conseillère municipale parmi nous», précise la secrétaire par intérim, Majella Dupuis.

«Nous essayons de faire construire une résidence pour les baby-boomers qui ne veulent plus s’occuper de leur maison, mais qui veulent rester à Cocagne, résume M. Hébert. Il n’y a rien pour eux.»

«Il y a le Foyer Côte d’Or, nuance Mme Dupuis à propos d’un foyer de soins spéciaux. Mais il y a toujours une liste d’attente.»

«Notre but est donc de faire construire 35 unités de logement dans un édifice, reprend M. Hébert. Mais à long terme, le terrain que nous avons acquis pourrait accommoder trois bâtiments. Nous avons plus de 80 personnes sur notre liste d’attente, même si nous n’avons encore publié aucune annonce.»

Il évoque deux couples qui ont dû déménager dans une résidence à Shediac. «Ils m’ont dit: ‘‘dépêchez-vous donc avec votre bâtisse, on veut s’en revenir!’’, rapporte-t-il. C’est de valeur qu’on ne puisse pas encore les accommoder…»

Besoins financiers

Le problème est l’argent. Résidences Cocagne a besoin de 9 millions $ pour accomplir son projet. Son terrain n’est pas desservi par un service d’eau et d’égouts. Enfin, la pandémie de COVID-19 et l’inflation se sont manifestées.

«Idéalement, nous aurions aimé faire la première pelletée de terre cette année, mais nous faisons des demandes de fonds, déclare Mme Dupuis. Les différents paliers gouvernementaux pourraient nous aider.»

Les trois bénévoles précisent que seules des personnes âgées autonomes pourraient occuper les appartements qu’ils conçoivent. Ils ont toutefois prévu des unités accessibles (pour les gens en fauteuil roulant, par exemple) et des unités abordables (pour les aînés à faible revenu).

Les membres de Résidences Cocagne expliquent que les résidents n’auraient pas à balayer la neige ni à tondre le gazon. Ils auraient des espaces communs pour se socialiser. Ils pourraient enfin se sentir plus en sécurité que s’ils restaient seuls chez eux.

«Il n’y aurait pas de repas en commun», détaille M. McGrath. «Quand tu fermeras ta porte, tu seras chez vous, mais proche d’une aide potentielle», enchaîne M. Hébert.

Les bénévoles sont particulièrement fiers de la localisation du terrain qu’ils ont acquis.

«Le site choisi respecte les critères privilégiés par les aînés: il est proche de la caisse d’UNI, du Centre 50 d’Âge d’Or, du guichet d’aide Bien vieillir chez soi Cocagne, du Foyer Côte d’Or, de l’église, des magasins de l’école et du sentier pédestre. C’est vraiment central», se réjouit Mme Dupuis.

Initiative inspirante

Elle fait référence à des études effectuées auprès des aînés de Cocagne en 2019 à la suite d’un sondage et d’un plan d’action élaboré en 2016. Le professeur en travail social à l’Université de Moncton, Mario Paris, les a menées auprès de 82 personnes.

L’expert en gérontologie sociale a noté le désir des participants de vivre dans une habitation située au centre de Cocagne. Il a aussi fait valoir le besoin de logements abordables pour les personnes âgées.

«Le loyer moyen d’une place en foyers de soins spéciaux se chiffre à 2262$ au Nouveau-Brunswick, à savoir près de 27 000$ par an, a-t-il écrit. [Or] quatre personnes aînées sur dix gagnent moins de 20 000$ […].»

Il a aussi fait remarquer que le revenu médian des personnes âgées était de 28 107$, dans la province. C’est pourquoi il applaudit l’initiative des membres de Résidences Cocagne.

«Ils font énormément de travail, commente M. Paris en évoquant des études de faisabilité. C’est hyper complexe, l’habitation. C’est un mont Everest à gravir. Or, le privé ne peut pas s’attaquer à la dynamisation des communautés rurales de petite taille, parce que pour lui, il n’y a pas de profits à faire là.»

Il affirme que d’autres citoyens surveillent les progrès de Résidences Cocagne, afin de s’en inspirer dans leur propre communauté.

Coup de pouce d’UNI

L’association Résidences Cocagne a obtenu gratuitement une partie du terrain où elle souhaite faire construire des logements pour aînés, grâce à UNI Coopération financière .

L’entreprise a aussi annoncé une nouvelle entente de commandite avec l’Association francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB), en mars. La commandite de deux ans s’élève à 20 000$ par année.

«UNI Coopération financière est plus qu’une institution financière pour la population acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick, a soutenu Marcel Larocque, président de l’AFANB. C’est un partenaire de la communauté francophone… des aînées et aînés francophones… qui s’intéresse au mieux-être des aînés et au développement de la communauté!»

La nouvelle entente prévoit appuyer les divers rassemblements afin de permettre aux francophones de 50 ans et plus de se côtoyer, de se socialiser et de participer à des activités de mieux-être pour rester en forme et mieux apprécier la vie.