Isthme de Chignecto: le N.-B. veut que le fédéral débourse davantage

Alors que le gouvernement fédéral propose de financer la moitié des travaux destinés à protéger le seul lien terrestre entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jeff Carr, estime que ce n’est pas assez.

M. Carr affirme que la province demande «assez fermement» que le gouvernement fédéral contribue «la part du lion» de ce financement.

Ces travaux servent à protéger l’isthme de Chignecto, qui relie par la terre ferme le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse et qui est menacé par l’élévation du niveau de la mer. Compte tenu des routes et du chemin de fer, il s’agit d’un corridor économique important pour les deux provinces, en plus des communautés qui se trouvent dans la région.

Plusieurs options sont à la disposition des gouvernements pour protéger le lien terrestre entre les provinces. L’une d’entre elles serait de rehausser les digues de l’isthme à environ dix mètres. Le projet pourrait s’étirer sur plusieurs années.

Le ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, a récemment affirmé qu’Ottawa serait prêt à financer la moitié du projet.

Le coût s’élève à environ 300 millions $. Si le gouvernement fédéral en contribue la moitié, le N.-B. et la Nouvelle-Écosse devraient débourser 75 millions $ chacune.

Les provinces ne peuvent pas se permettre de débourser autant d’argent pour financer le projet, selon le ministre Carr. Il indique que la Nouvelle-Écosse est du même avis.

«Nous pensons que le gouvernement fédéral devrait probablement être responsable pour plus de la moitié [du financement]. Nous prenons tous deux cette position puisque c’est un élément d’infrastructure important, c’est d’intérêt national», dit Jeff Carr.

Il ajoute qu’une possible élection fédérale aurait poussé Ottawa à délier les cordons de la bourse plus facilement.

«S’il y avait une plus grosse menace d’élection fédérale ce printemps, on aurait peut-être un engagement de la part du gouvernement fédéral, mais ça semble s’être écarté.»

Il a affirmé cela lors d’une réunion du Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires, à l’Assemblée législative, jeudi, en présentant les estimés budgétaires de son ministère.

La députée de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, y a interrogé le ministre sur l’échéancier du projet. Les gouvernements étudient ce projet depuis des années, et le dossier piétine, selon elle.

Si les gouvernements tardent trop à agir, elle affirme que les propriétés de «milliers de personnes» de sa communauté pourraient se retrouver sous l’eau.

Selon elle, il y a un risque réel d’inondation, et il y a eu plusieurs tempêtes où les flots ont presque surmonté les digues.

Jeff Carr affirme qu’il reconnaît que «le temps presse» pour régler la question.

«Qui sait combien de tempêtes restent avant qu’on perde cette infrastructure? Personne ne le sait vraiment.»

Il n’y a aucune dépense inscrite au budget provincial pour ces travaux cette année. Megan Mitton, qui dit militer pour ce projet depuis maintenant dix ans, s’impatiente.

«Je ne veux pas qu’ils se chicanent à propos du pourcentage exact que chaque gouvernement devrait payer et qu’ils manquent la chance de protéger ma communauté. […] Toutes les conditions sont là pour un désastre climatique.»

Elle a demandé au ministre quels seraient les coûts de réparation et de nettoyage en cas d’inondation dans cette région. Le ministre a répondu que son ministère ne dispose pas de ces chiffres.