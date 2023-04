Sackville: un incendie ravage une pizzéria et jette des étudiantes à la rue

Un violent incendie a complètement ravagé un populaire restaurant de Sackville en plus de jeter plusieurs étudiantes de l’Université Mount Allison à la rue.

Le feu a pris naissance vendredi vers 9h30 dans l’immeuble situé sur la rue York qui abritait le restaurant Joey’s Pizza & Pasta.

L’immeuble était aussi occupé par des étudiantes de l’Université Mount Allison qui se trouve à proximité des lieux du sinistre.

Le travail de plus d’une cinquantaine de pompiers a permis de maîtriser les flammes assez rapidement.

«Heureusement, il n’y a pas eu de blessé. L’incendie a cependant fait sans abri quatre étudiants et un membre du personnel», a déclaré la direction du centre universitaire au lendemain du sinistre.

«Les responsables universitaires ont été et continueront d’être en contact avec ces personnes que nous soutiendrons en organisant un hébergement à court terme dans un hôtel ou dans une résidence du campus, selon les besoins, aux frais de l’Université», ont ajouté des responsables de l’université dans un message publié samedi.

Une vingtaine d’étudiants vivant à proximité de la zone ont également été touchés et ont dû fuir leur domicile en raison de la fumée. Dimanche après-midi, on ignorait toujours à quel moment ils pourraient rentrer chez eux.

Un vaste élan de solidarité s’est mis en branle dans les heures qui ont suivi le sinistre.

Le fonds d’urgence de l’Université Mount Allison a été activé afin de soutenir financièrement les sinistrés. Un conseiller était également disponible samedi afin d’offrir un soutien aux personnes touchées par l’incendie survenu au centre-ville de Sackville.

La sœur d’une étudiante victime de l’incendie a pour sa part orchestré une campagne sur le site de sociofinancement GoFundMe.

«Heureusement, tout le monde s’en est sorti sain et sauf, mais elles ont perdu tous leurs biens et n’ont actuellement nulle part où vivre. Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une situation extrêmement difficile pour elles. C’est pourquoi nous faisons appel à notre communauté pour obtenir de l’aide», a déclaré Allie Miller, l’instigatrice de cette campagne.

Dimanche après-midi, l’initiative avait permis d’amasser pas moins de 13 300$.

L’équipe féminine universitaire de volleyball, un bar de Sackville situé tout près des lieux de l’incendie et quelques particuliers ont chacun versé plus de 300$ à cette campagne d’aide.

«Un grand merci au service d’incendie de Sackville et à tous les services d’incendie des environs qui se sont unis pour maîtriser l’incendie. Nous sommes très reconnaissants que personne n’ait été blessé et que tous les locataires soient sortis sains et saufs», a déclaré la direction du restaurant sinistré sur son site web.

L’immeuble ravagé par les flammes serait une perte totale.

La cause de l’incendie demeure inconnue pour l’instant et une enquête est menée par le Prévôt des incendies.