Cocagne: le retour à la terre d’un groupe d’amis

Ils ont des diplômes en arts visuels et en géographie. Ces amis ont néanmoins décidé de retourner à la terre, ensemble. C’était il y a 50 ans, à Cocagne, aux prémisses d’une entreprise qui existe encore: La Fleur du Pommier. L’un des protagonistes, Euclide Bourgeois, raconte l’aventure.

C’était le temps de l’amour, le temps des copains et de l’aventure, comme dans la chanson de Françoise Hardy. C’était aussi le temps des hippies, des festivals de musique et des Américains fuyant la guerre du Vietnam. C’était les années 1970 au Nouveau-Brunswick.

Euclide Bourgeois et ses trois amis originaires du même village, Cocagne, étudiaient à l’Université de Moncton (U de M). Pour eux, fonctionner en groupe était normal, que ce soit pour une escapade routière de six mois au sud des États-Unis ou pour se procurer une habitation en ville.

«Acheter une maison n’était pas aussi compliqué qu’aujourd’hui, s’exclame M. Bourgeois. Une bâtisse de 10 ou 15 ans près de l’U de M coûtait 24 000$. C’était donc moins cher de payer l’hypothèque que de payer un loyer. Et nous travaillions assez en dehors des études pour faire un dépôt.»

Communauté intentionnelle

C’est ainsi que l’étudiant en arts visuels a lancé, avec ses amis, ce que certains appelaient une commune et que d’autres nomment une communauté intentionnelle ou un cohabitat: des personnes qui habitent ensemble tout en partageant des ressources, des valeurs et des projets.

«Nous venions d’un village, ça faisait une différence en ce temps-là, se souvient-il. Nous avions accès aux terres de nos parents. Nous avions donc un jardin où nous faisions pousser des patates et des navets, par exemple. Puis, nous faisions beaucoup d’embouteillage. Nous avions tout ça à manger quand nous allions en ville pour l’hiver.»

Mettre en commun une maison et de la nourriture ont permis aux quatre amis de faire des économies. Leur communauté intentionnelle leur a aussi permis de poursuivre un rêve, malgré leurs études en arts visuels et en géographie: retourner à la terre. Ils ont acheté leur première ferme à Cocagne en 1976.

«Au début, la ferme n’était pas assez grosse pour donner un salaire suffisant à tout le monde, raconte M. Bourgeois. Nous travaillions donc à plusieurs endroits en même temps. Il y avait un professeur d’université et un recherchiste à Radio-Canada parmi nous, par exemple. La ferme était notre point de ralliement. Il y avait pas mal de place.»

Éden amical

Cette période a laissé de bons souvenirs au septuagénaire. Il a vécu avec les gens qu’il aimait, sans avoir besoin de se faire de nouveaux amis, dans un bel endroit près d’un ruisseau et d’un bois, au milieu de canards, de cochons et d’arbres fruitiers.

«Nous avions des caractères propices à la coopération, souligne M. Bourgeois. Nous pouvions accepter les limitations de la vie en communauté.»

L’agriculteur précise que d’autres groupes ont essayé de monter des communautés intentionnelles au Nouveau-Brunswick à l’époque (comme au Québec). Il a remarqué que celles qui ont fonctionné avaient une organisation permettant aux membres de se répartir les responsabilités.

«Nous votions, à l’unanimité la plupart du temps, et nous notions les transactions, indique M. Bourgeois à propos de son groupe. Nous étions tous assidus. Quand c’était le temps du party, c’était le temps du party; mais quand c’était le temps de travailler, c’était le temps de travailler.»

Âge adulte

Sa communauté intentionnelle a toutefois fini par prendre fin elle aussi, petit à petit. Son groupe d’amis, même s’il existe encore, n’avait jamais pensé à la rendre permanente, selon lui.

«Quand nous avons déménagé dans la première ferme, nous avons vu ça comme une étape, se rappelle M. Bourgeois. Nous cherchions à gagner du terrain. En 1980, nous avons acheté notre deuxième ferme. En 1982, nous avons acquis la troisième. Nous avons aussi construit une maison de billots. En 1983, chaque couple avait sa demeure.»

Il évoque la transition de la mentalité d’étudiants à celle d’adulte, la prévision de l’arrivée d’enfants et la volonté de profiter de davantage d’espace domestique.

«Nous avons incorporé la ferme, dit-il au sujet de l’entreprise qui s’appelle encore La Fleur du Pommier. Ça précisait les parts de chacun et ça nous permettait de respecter la Loi, les obligations fiscales et d’engager du monde, par exemple.»

Les quatre couples d’amis se rencontrent encore souvent, selon M. Bourgeois. Ils travaillaient même encore ensemble il y a deux ou trois ans, jusqu’à ce qu’ils cèdent leur entreprise à trois jeunes hommes.

Le nombre de communautés intentionnelles est faible au Canada. – Archives

Les défis de la vie en groupe au Nouveau-Brunswick

Vivre en groupe et partager des ressources sur la base de valeurs communes apporte de nombreux avantages, notamment pour les personnes âgées. Ce mode de vie porte un nom: communauté intentionnelle ou cohabitat. Il est cependant rare au Nouveau-Brunswick.

«Des gens ne veulent pas vieillir seuls et souhaitent vivre en cohabitat sans le savoir», affirme la directrice du Centre d’études du vieillissement à l’Université de Moncton (U de M), Suzanne Dupuis-Blanchard.

En effet, moins de la moitié des personnes âgées préfèrent rester dans leur maison, selon un sondage effectué au Canada atlantique. Pour choisir de vivre en cohabitat, ils doivent cependant connaître la signification de ce mot, synonyme de communauté intentionnelle.

«L’idée est d’avoir son propre espace, des endroits en communs et de partager son quotidien avec des gens qui ont les mêmes valeurs que soi et une cohésion de groupe, indique Mme Dupuis-Blanchard. À l’intérieur de ce grand modèle, il y a des différences.»

Certains cohabitats sont intergénérationnels alors que d’autres non. Les membres de certaines communautés intentionnelles partagent un repas par semaine alors que d’autres préparent des potlucks plus souvent. Des groupes habitent en maison alors que d’autres vivent en village.

Des chercheurs des Maritimes, dont fait partie Mme Dupuis-Blanchard, étudient ces modes de vie. Ils ont trouvé que le cohabitat présente des avantages pour les personnes âgées. Il leur permettrait d’avoir une meilleure santé physique et mentale, de se sentir entourés et de retarder leur entrée en foyer de soins.

Des obstacles

«Ce n’est pas pour tout le monde, prévient toutefois Mme Dupuis-Blanchard. Dans une communauté intentionnelle, les autres peuvent par exemple prendre des décisions différentes de celles qu’on aurait prises seuls.»

Pendant la pandémie de COVID-19, des cohabitats ont permis à leurs membres de se sentir moins seuls, de former facilement des bulles et de s’entraider. Certains ont cependant dû gérer la présence de personnes hostiles à la vaccination, selon un article récent de la chercheuse de l’Université Dalhousie, Lori E. Weeks, paru dans le Journal of Aging and Environment.

Autre obstacle à la création d’une communauté intentionnelle: l’argent. Les gens vivant en groupe peuvent mutualiser certaines dépenses et faire beaucoup d’économies. Cependant, les cohabitats canadiens nécessitent souvent un investissement pour acheter une propriété à partager entre les membres, selon un article de Mme Weeks paru en 2019 dans le Journal of Housing For the Elderly.

«Il semble que très peu de personnes âgées soient en mesure d’investir le temps et les autres ressources nécessaires à la planification et à la mise en œuvre d’un cohabitat», ajoute la chercheuse.

Elle évoque les barrières liées aux arrêtés des Villes ainsi qu’aux lois et aux politiques des gouvernements sur le logement.

«[Il y a] de nombreux obstacles au niveau municipal, les règlements existants ne permettant pas, par exemple, de mélanger des structures commerciales et résidentielles, ou les institutions financières jugeant le projet trop risqué», note Mme Weeks.

Une rareté

Par conséquent, le nombre de communautés intentionnelles est faible au Canada. La gérontologue de l’Université Dalhousie en a recensé 16 comportant des personnes âgées au pays.

Le site internet de Canadian Cohousing Network en compte 20 en tout (dont 14 en Colombie-Britannique).

Il n’y en a aucune au Nouveau-Brunswick. Seul un projet ressemble à une communauté intentionnelle: South Knowlesville Land Share, dans l’ouest de la province.

Il est né en 2007, quand Leland Wong-Daugherty a décidé de partager son terrain avec plusieurs personnes, dans le but de leur rendre «l’accès à la terre» plus simple. Il a ainsi donné naissance à un petit quartier.

«Nous faisons souvent des potlucks, témoigne-t-il. Nous tenons des réunions mensuelles pendant lesquelles nous faisons de notre mieux pour prendre des décisions pour le partage de la taxe foncière, l’entretien de nos routes privées et le jardinage communautaire.»

M. Wong-Daugherty juge toutefois que les habitants de son quartier sont moins tissés serrés que dans une communauté intentionnelle. Il souligne qu’ils viennent de différents pays et qu’ils ont des buts différents. Il fait primer l’accès à la terre à une vision commune.

«Les gens du Nouveau-Brunswick n’en connaissent pas assez sur les communautés intentionnelles pour en développer, croit Mme Dupuis-Blanchard. C’est compliqué. C’est pourquoi les gens qui s’y intéressent font juste s’y intéresser.»