Ottawa versera 4,7 millions $ de plus pour le Centre des générations de Caraquet

La saga autour du financement du Centre régional des générations de Caraquet est terminée. Le gouvernement fédéral confirme un montant supplémentaire de 4,7 millions $ pour compléter le montage financier de cette importante infrastructure pour toute la Péninsule acadienne.

Le projet devait initialement se chiffrer à 15 millions $, mais l’inflation et la hausse du coût des matériaux a fait grimper la facture à 25 millions $.

Avec cet argent supplémentaire consenti par Ottawa, la part du gouvernement fédéral dans le projet se situe maintenant à 11,9 millions$ «Je suis très content de voir ce dossier finalisé une fois pour toutes. On a besoin de ce genre d’infrastructures dans nos communautés pour les faire avancer et les faire grandir», mentionne le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier.

«Ce n’est pas un secret pour personne que l’aréna de Caraquet était en fin de vie. Que ce soit pour les groupes du hockey mineur, patinage artistique ou pour l’ensemble de la communauté, on ne peut pas se passer d’un endroit comme ça.»

Le député a aussi tenu à remettre les pendules à l’heure concernant les délais de près d’un an dans le processus de décision.

«La ville (de Caraquet) semblait dire que ça prenait du temps ou qu’on était frileux et je veux clarifier ça une fois pour toutes. Le gouvernement fédéral n’a jamais dit qu’il ne voulait pas aller de l’avant avec les coûts supplémentaires pour le Centre des générations», souligne-t-il.

«Ça a toujours été clair qu’on voulait aider, mais à l’intérieur des paramètres et de critères très stricts qu’on avait. C’était à la province de nous soumettre le dossier avec tous les détails à jour pour qu’on puisse aller de l’avant», ajoute Serge Cormier.

«Malheureusement, cette partie-là a pris presque un an au gouvernement provincial à nous soumettre le dossier.»

Fredericton a finalement fait parvenir les documents nécessaires à Ottawa le 23 décembre 2022.

«À l’intérieur de deux mois, le ministre (Dominic) LeBlanc a révisé le dossier et on a pu l’approuver», indique le député d’Acadie-Bathurst.

Il ajoute qu’il ne s’agit pas de fonds supplémentaires, mais de l’argent qui était déjà dans l’entente Canada-Nouveau-Brunswick sur les infrastructures.

«J’espère que la ville de Caraquet va être contente, que la communauté va être contente et qu’on pourra passer à d’autres projets intéressants dans la circonscription d’Acadie-Bathurst.»

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, est satisfait de ce dénouement.

«On est très heureux. On va mieux dormir cette semaine, a-t-il confié à l’Acadie Nouvelle. Notre patience a porté ses fruits tout comme l’entêtement de Serge Cormier et les contacts de l’ancien maire Kevin Haché. Je lui ai d’ailleurs promis qu’il sera dans toutes les photos officielles et je tiendrai promesse.»

«Le gouvernement fédéral s’est montré particulièrement généreux en bonifiant la somme initiale et nous en sommes très reconnaissants, ajoute-t-il. Nous sommes aussi fiers de la prudence et de la sagesse du conseil municipal et de l’ancien. Nous avons hérité d’un projet très bien amorcé.»

Rappelons que le centre comprendra un aréna de 600 places, une piste de marche et des locaux à vocation multiple, en plus d’abriter la structure d’accueil du Centre de plein air de Caraquet.

La construction devrait débuter au printemps et s’étendre sur 24 mois.

La Ville de Caraquet lancera sous peu une campagne de financement avec comme objectif d’amasser 2 millions $ qui serviront à défrayer une partie des coûts supplémentaires du projet.

La somme de 1,5 million $ a été dépensée cet automne pour préparer le terrain en vue des travaux.

Si tout se déroule comme prévu, le centre devrait accueillir ses premiers visiteurs en décembre 2024.