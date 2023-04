Hôpital de Tracadie: deux enfants incapables de voir leur arrière-grand-mère pour Pâques

Cathy Noël a dû laisser ses deux filles de sept et neuf ans à l’entrée de l’hôpital de Tracadie le jour de Pâques. Elles n’ont pas pu embrasser leur arrière-grand-mère. Le personnel de l’établissement interdit aux enfants de moins de 12 ans de rendre visite aux patients.

La grand-mère de Cathy Noël a 94 ans et attend une place en foyer de soins depuis six mois à l’hôpital de Tracadie. Pour lui faire plaisir, sa petite-fille a voulu lui rendre visite le jour de Pâques avec ses enfants de sept et neuf ans.

«À cause de la COVID-19, je n’avais pas essayé d’emmener mes filles avant. Je savais que les règles étaient strictes avec le masque et tout, raconte Mme Noël. J’avais fait une ou deux demandes, mais on m’avait dit qu’en bas de 12 ans, les visiteurs étaient interdits, à moins d’une demande spéciale.»

La trentenaire a cru que Vitalité avait assoupli ses règles depuis que le personnel de l’hôpital de Tracadie arrête de lui ordonner de porter un masque à l’entrée de l’établissement. D’autant plus que le réseau de santé indique que les enfants de moins de 14 ans sont les bienvenus accompagnés d’un adulte à l’intérieur de ses établissements dans le guide du visiteur présent sur son site internet.

Règles sanitaires

«Des restrictions aux visites sont toujours en vigueur dans nos établissements en raison de la COVID-19, déclare toutefois le service de communication de Vitalité, par courriel. L’objectif est de mieux contrôler les visites aux patients afin de réduire le nombre de personnes sur place et de limiter la transmission du virus.»

Il note que seuls les enfants de 12 ans et plus, accompagnés d’un adulte, peuvent rencontrer les patients. Il ajoute que des exceptions peuvent être accordées aux cas par cas pour les malades en fin de vie ou en état critique.

Sous l’onglet «heures de visites» de son site internet, Vitalité indique bien que des restrictions s’appliquent toujours à cause de la COVID-19.

«Ce sont des règles injustes, juge Cathy Noël. J’ai pu voir ma grand-mère sans masque. Je ne comprends pas pourquoi une fille de neuf ans ne pourrait pas voir son arrière-grand-mère pour lui apporter du chocolat, une carte, la coller et lui donner un bec.»

Nonagénaire triste

L’habitante de Tracadie souligne aussi la tristesse de sa grand-mère.

«Elle est en attente d’une place en foyer de soins toute seule, assise dans un lit. Ç’aurait été le bonheur pour elle de voir ses petites filles. Ça fait un bout qu’elle ne les a pas vues et elle était vraiment proche des enfants, parce qu’elle restait dans la maison à côté de la nôtre.»

Mme Noël souligne que le Réseau de santé Vitalité considère lui-même les membres de la famille comme essentiels pour la santé des personnes hospitalisées.

«Le réseau reconnaît que certains patients ont besoin de soutien pendant leur séjour à l’hôpital et il est important, pour leur mieux-être, qu’ils aient un proche à leurs côtés. C’est pourquoi le réseau permet la présence de personnes de soutien désignées et de visiteurs généraux selon certaines conditions», écrit le service de communication de la régie.

Mme Noël croit que Vitalité devrait assouplir son règlement et le communiquer de façon plus cohérente sur son site internet et dans ses hôpitaux.

Un peu moins de 400 personnes âgées attendaient une place en foyer de soins dans un hôpital du Nouveau-Brunswick en février, selon la Coalition pour les droits des aînés et des résidents des foyers de soins.

Un aîné souffre d’une diminution considérable de sa mobilité physique et de son bien-être mental dans les jours qui suivent son admission dans un hôpital, d’après la Stratégie sur le vieillissement du Nouveau-Brunswick.