Les enseignants réclament des hausses de salaire généreuses

La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick lance une campagne de sensibilisation afin d’exiger de meilleures conditions de travail de la part du gouvernement provincial.

Des négociations sont en cours depuis septembre afin de renouveler la convention collective des enseignants des 295 écoles publiques du Nouveau-Brunswick, échue le 28 février 2021.

Constatant que les pourparlers avec le gouvernement sont arrivés à une impasse, la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick (FENB) a décidé de lancer une campagne de sensibilisation afin d’exiger que la province offre de meilleures conditions de travail à ses membres.

Dans un communiqué publié mardi, la FENB a dit être d’avis que «le personnel enseignant a relevé le défi de soutenir les enfants et les jeunes du Nouveau-Brunswick et continue de porter le poids de la crise quotidienne de la pénurie d’enseignants.»

«Il demande au gouvernement d’offrir une rémunération et des conditions de travail qui reflètent les réalités d’aujourd’hui», est-il écrit dans le communiqué.

D’après Nathalie Brideau, coprésidente de la FENB, il manque de ressources dans les écoles de la province afin de relever les défis d’apprentissages de certains élèves, des défis qui ont été accentués depuis le début de la pandémie.

«On a des élèves plus forts, d’autres plus faibles, et il faut accompagner tout le monde avec leurs défis, ce qui prend des ressources. Ça demande du temps, notamment du temps de préparation. Il y a le temps que les élèves sont en classe, mais il y a aussi tout ce que les gens ne voient pas, les tâches qui sont après les heures de classe et c’est ce qui devient aussi très lourd pour les enseignants», a-t-elle expliqué à l’Acadie Nouvelle.

Négociations difficiles

Depuis le début des négociations de la nouvelle convention collective, un comité de conciliation a été mis en place puisque les deux parties ne sont pas parvenues à s’entendre. D’après Mme Brideau, les discussions achoppent notamment sur la question des salaires et des conditions de travail.

Selon la fédération qui représente environ 9000 membres, il est difficile à dire si les deux parties pourront rapidement arriver à une entente puisque la province semble peu encline à bonifier l’offre qu’elle a présentée.

«On ne nous a pas offert grand-chose, avance-t-elle. Il y a des détails que nous ne pouvons pas dévoiler, mais disons que dans les dix dernières années, les enseignants ont reçu des augmentations de salaire d’environ 1% par année. Nous pensons que ce n’est pas suffisant.»

La FENB refuse aussi de préciser les demandes formulées à la province, mais dit être d’avis que les augmentations de salaire acceptées par les enseignants ces dernières années ne suffisent pas à pallier l’augmentation du coût de la vie.

«Les enseignants ont déjà un retard au niveau des salaires à cause des miettes qui ont été acceptées par le passé. On veut juste se rattraper et être compétitif parce que d’autres provinces viennent chercher nos enseignants, nos futurs enseignants», ajoute Mme Brideau.

«Pas question de se faire passer un citron»

La FENB estime que les enseignants du Nouveau-Brunswick ont fait assez de sacrifices au cours des dernières années et lance donc une campagne de sensibilisation afin de partager ses préoccupations avec les citoyens.

Tout au long de la semaine, le personnel enseignant de la province compte organiser une série de manifestations. La première a eu lieu à Woodstock mardi après-midi. Un rallye aura aussi lieu mercredi à Fredericton et jeudi à Bathurst.

«On invite tous les citoyens qui nous appuient à se joindre à nous et faire passer le message que le citron a été assez pressé. On ne veut plus servir de limonade diluée à nos élèves», lance Nathalie Brideau.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour parler de grève, la FENB n’exclut pas que les enseignants puissent en arriver là.

«Pour l’instant, nos moyens de pression sont après les heures de classe, on veut sensibiliser les citoyens, mettre de la pression sur les politiciens pour qu’ils sachent quelle est la situation en ce moment. Comme tout bon syndicat, on doit toutefois se préparer à toute éventualité. Si à un moment donné on ne s’entend pas avec la province, il y aura d’autres moyens de pression», prévient Mme Brideau.

La FENB espère qu’une nouvelle convention collective sera négociée d’ici la fin de l’année scolaire.

Selon la dernière convention collective, le salaire d’un enseignant avec un certificat 5 et une année d’expérience est passé de 51 284$ en septembre 2016 à 53 372$ en février 2021.

Dans une déclaration attribuée au ministre de l’Éducation, Bill Hogan a dit comprendre et soutenir le travail important accompli par les enseignants de la province.

«En tant que gouvernement, nous sommes prêts à discuter de toutes questions ou de tous enjeux avec la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick. Nous souhaitons reprendre les négociations collectives, car c’est le meilleur moyen d’en arriver à une entente. La prochaine étape consiste à tenir une audience par l’entremise d’une commission de conciliation, dès que cette commission sera formée», peut-on lire dans un courriel envoyé au journal.