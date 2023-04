Un Arboretum sera aménagé à Shippagan

L’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS) s’est entendue avec la communauté d’Esgenoôpetitj (Burnt Church) pour développer un Arboretum à Shippagan.

Le projet qui est en cours mènera à la plantation d’une centaine d’arbres et d’arbustes, lesquels reproduiront une forêt acadienne à l’UMCS. L’Arboretum comprendra aussi un jardin autochtone de plantes, un wigwam, un pavillon d’enseignement et un centre d’interprétation.»

Au total, 26 plantes ligneuses seront réunies dans ce nouvel espace vert. En outre, la piste cyclable de la Péninsule acadienne sera modifiée pour faire de l’endroit une nouvelle escale.

Selon le vice-recteur de l’UMCS, Sid Ahmed Selouani, le projet est un signe manifeste du rapprochement qui s’est opéré avec la communauté autochtone. Le chef Alvery Paul s’est dit ravi et a salué «les efforts de l’UMCS pour encadrer des jeunes étudiantes et étudiants de sa communauté dans leur travail de documentation des connaissances des doyens d’Esgenoôpetitj à l’égard des cultures et pratiques traditionnelles.»

Ces jeunes, ajoute l’UMCS, «agiront à titre d’interprètes du jardin médicinal et du wigwam de l’Arboretum, un milieu que l’on pourra voir comme un «laboratoire vivant».