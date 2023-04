Un voyage de pêche de rêve sur la Restigouche et au Larry’s Gulch

Dans sa publication d’avril, le magazine québécois Sentier Chasse-Pêche dédie un reportage ainsi que sa page frontispice à la pêche au saumon de l’Atlantique sur la rivière Restigouche ainsi qu’à son plus célèbre camp de pêche, le Pavillon Larry’s Gulch.

«Pour être honnête, ce fut une véritable surprise pour moi, une belle surprise on s’entend!»

Propriétaire des Chalets Restigouche, Sébastien «Bass» Hodgson figure à la Une de la publication d’avril du mensuel Sentier Chasse-Pêche.

Cette édition se trouve être également l’Annuel de pêche, soit une édition plus étoffée et volumineuse de cette publication. La photo de M. Hodgson servait à mettre en valeur la pêche Restigouche ainsi que le fameux pavillon propriété du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Rédacteur en chef de Sentier Chasse-Pêche, Sylvain Simard est venu passer quelques jours au Pavillon Larry’s Gulch l’été dernier. Dans son reportage, il raconte son expérience au chalet, mais surtout sur la Restigouche où, avec l’aide d’un guide local, il a pu taquiner le saumon à la mouche. Malheureusement pour lui, il n’a toutefois pas été en mesure de capturer l’un de ces rois de la rivière, un détail qui ne l’a pas empêché de qualifier son expérience de «voyage de rêve sur une rivière prestigieuse».

«Je trouve que c’est vraiment une belle visibilité pour la rivière, pour le Larry’s Gulch, ainsi que pour Kedgwick. C’est une belle occasion de faire connaître notre région et ce qu’elle a à offrir comme produit aux amateurs de chasse et de pêche du Québec. Ça nous met une fois de plus sur la map touristique», commente M. Hodgson.

Pour ce qui est de sa photo, elle a été prise à la fin du mois de juillet 2022 dans l’une des fosses du Larry’s Gulch, environ une semaine avant l’arrivée de l’équipe de Sentier Chasse-Pêche. Elle a été captée par l’équipe de tournage de l’entreprise Hooké alors en tournage avec M. Hodgson sur la rivière. Le poisson qu’il tient en main en est un de très belle taille et son poids est estimé à 25 livres.

«Comme ils (Sentier Chasse-Pêche) n’avaient pas de photos de captures intéressantes à la suite de leur séjour, l’équipe a fait appel à Tourisme NB et Hooké qui étaient avec nous et qui ont capté ces clichés de moi et Fred (Frédérick Campbell de Hooké) en train de sortir nos saumons. Je ne pensais vraiment pas faire la Une de ce magazine un jour. Comme je suis un grand amateur de chasse et de pêche, j’avoue que ça apporte un peu de fierté», souligne l’homme d’affaires qui a d’ailleurs fait de cette passion son gagne-pain avec la reprise des Chalets Restigouche.

Outre la photo de M. Hodgson, celle de M. Campbell est tout aussi impressionnante, sinon même davantage. On parle ici d’un saumon de 48 pouces et évalué à 47 livres, soit l’un des plus gros sortis récemment de la rivière.

Selon M. Hodgson, cette prise devrait figurer dans le documentaire en préparation par Hooké.

«La veille, Fred avait attrapé un saumon d’une trentaine de livres, son plus gros en carrière. Je lui ai dit: attache-toi, parce que demain je t’amène dans la meilleure fosse du coin et c’est là que tu vas pêcher ton plus gros. Il ne me croyait pas, mais j’ai eu raison», ajoute-t-il, prenant soin de préciser que les deux saumons qui figurent en photos ont été remis à l’eau.

Sur le site web du Pavillon Larry’s Gulch, on indique que le plus gros saumon pêché à cet endroit faisait plus de 57 lb (26 kg). Aujourd’hui, les pêcheurs attrapent rarement des spécimens pesants d’une trentaine de livres (quinzaine de kg).

Au moment d’écrire ces lignes, Sébastien Hodgson n’avait pas encore eu la chance de mettre la main sur une copie papier du magazine, mais on peut aisément penser que quelques exemplaires sont déjà en route et qu’ils se retrouveront au Chalet Restigouche.